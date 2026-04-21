El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que los aliados de su partido, PT y Partido Verde, no aceptan la propuesta de perfiles para ocupar tres consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que piden que dos de los lugares sean ocupados por mujeres.

“Tengo atorón en una parte, exactamente de hombre, hay un planteamiento de dos hombres y una mujer, y el atorón es que quieren que sean dos mujeres y un hombre”, explicó.

Sin embargo, no dio los nombres de quienes propondrá a la Junta de Coordinación Política, pero sí adelantó que las bancadas del PAN y PRI no apoyarán sus propuestas, y que se encuentra en pláticas con el grupo parlamentario de MC.

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“PRI me dijo que no me va a acompañar, el PAN tampoco, desde ayer, y MC, estoy en ese proceso de platicar con ellos. La construcción del acuerdo la estoy haciendo con PT y Verde, fundamentalmente, y no ha sido fácil, ha sido todo el día”, dijo.

Dijo que sólo buscará el consenso con sus aliados, PT y PVEM, y que “para lograr el consenso, si es con el ánimo de lograr, lo voy a ceder, para que sean dos mujeres y un hombre”.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, informó que la condición para apoyar la terna, es que esté conformada por dos mujeres para que haya paridad de género en el INE.

“Lo que para nosotros es intransitable es que tienen que ser mujeres, porque se van dos mujeres, deben de llegar dos mujeres, y si no fueran dos mujeres, entonces quedaría no paritario el órgano electoral, que mandata tener 50% en las candidaturas. La mayoría calificada del pleno no transita si son dos hombres, tienen que ser dos mujeres”, afirmó.

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