El Mundial 2026 está por arrancar y, mientras México y el futbol se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia, existe una película que permite viajar a la última vez que nuestro país fue casa de una Copa del Mundo.

Se trata de "Héroe", el documental oficial que la FIFA dedicó al torneo de 1986, uno en el que Maradona hizo historia.

Estrenada un año después del campeonato, la producción reúne algunas de las imágenes más emblemáticas del torneo, desde la actuación de "El Diego" hasta el ambiente que se vivió en los estadios y las calles del país.

Lee también “Es una oportunidad para anotar”: J Balvin y los artistas que buscan convertirse en el himno del Mundial 2026

¿De qué va "Héroe"?

A diferencia de los resúmenes deportivos tradicionales, "Héroe" fue concebido como una película. El documental no tiene guion, pero combina imágenes de los partidos más importantes con secuencias grabadas fuera de la cancha.

La figura que "protagoniza" gran parte del relato es el entonces capitán de la escuadra argentina, Maradona. El jugador llegó a México como una estrella, y se fue convertido en leyenda tras ganar la copa y dar al futbol uno la conocida "Mano de Dios".

El 22 de junio Inglaterra se enfrentó a Argentina en cuartos de final. Tras un primer tiempo que terminó en empate, en el minuto seis de la segunda mitad, Maradona se adelantó a la portería de Peter Shilton y en lugar de cabecear, empujó el balón con la mano, anotando el gol más polémico.

Argentina ganó el partido 2-1, avanzando hacia la semifinal y más tarde el propio Diego reconoció que la anotación había sido marcada “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios".

La película también incluye a otras figuras como Hugo Sánchez, Gary Lineker, Emilio Butragueño y Careca.

¿Dónde ver el documental?

"Héroe" terminó convirtiéndose en una de las producciones oficiales de la FIFA más recordadas entre los seguidores del futbol; y está disponible a través del canal oficial de YouTube de la federación.

Lee también Shakira y Burna Boy actuarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México