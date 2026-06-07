[Publicidad]
El Mundial 2026 está por arrancar y, mientras México y el futbol se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia, existe una película que permite viajar a la última vez que nuestro país fue casa de una Copa del Mundo.
Se trata de "Héroe", el documental oficial que la FIFA dedicó al torneo de 1986, uno en el que Maradona hizo historia.
Estrenada un año después del campeonato, la producción reúne algunas de las imágenes más emblemáticas del torneo, desde la actuación de "El Diego" hasta el ambiente que se vivió en los estadios y las calles del país.
Lee también “Es una oportunidad para anotar”: J Balvin y los artistas que buscan convertirse en el himno del Mundial 2026
¿De qué va "Héroe"?
A diferencia de los resúmenes deportivos tradicionales, "Héroe" fue concebido como una película. El documental no tiene guion, pero combina imágenes de los partidos más importantes con secuencias grabadas fuera de la cancha.
La figura que "protagoniza" gran parte del relato es el entonces capitán de la escuadra argentina, Maradona. El jugador llegó a México como una estrella, y se fue convertido en leyenda tras ganar la copa y dar al futbol uno la conocida "Mano de Dios".
El 22 de junio Inglaterra se enfrentó a Argentina en cuartos de final. Tras un primer tiempo que terminó en empate, en el minuto seis de la segunda mitad, Maradona se adelantó a la portería de Peter Shilton y en lugar de cabecear, empujó el balón con la mano, anotando el gol más polémico.
Argentina ganó el partido 2-1, avanzando hacia la semifinal y más tarde el propio Diego reconoció que la anotación había sido marcada “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios".
La película también incluye a otras figuras como Hugo Sánchez, Gary Lineker, Emilio Butragueño y Careca.
¿Dónde ver el documental?
"Héroe" terminó convirtiéndose en una de las producciones oficiales de la FIFA más recordadas entre los seguidores del futbol; y está disponible a través del canal oficial de YouTube de la federación.
Lee también Shakira y Burna Boy actuarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Colectivos antimundialistas anuncian protestas durante apertura del Mundial; cuestionan impacto del evento en la ciudad
Espectáculos
Actor de "Betty, la fea" revela que fue víctima de abuso sexual
Nación
Con mitad de actas computadas, PRI adelanta en Coahuila; partido registra 55% de los votos
Universal Deportes
América anuncia a Guillermo Almada como nuevo director técnico
Sección
A días del Mundial 2026, tiroteo sacude Kansas City cerca de la base de Inglaterra
Sección
Sheinbaum conduce Olinia: así es el primer auto eléctrico mexicano que costará 150 mil pesos
Sección
Trump llama “corrupta” a periodista y abandona entrevista tras ser cuestionado por presunto fraude electoral
Sección
“No necesitamos otro ataque”: Trump intenta evitar represalias de Israel contra Irán