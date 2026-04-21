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El Instituto Nacional Electoral () presentó los resultados de un análisis hecho a los formatos de registro de personas con discapacidad que acudieron a votar durante el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, celebrado en junio del año pasado.

En el informe se sustenta que 69% de las 134 mil 531 personas con discapacidad que acudieron a votar en la elección judicial requirieron ayuda para emitir su voto, principalmente, para poder leer la información de las boletas y marcar a los candidatos de su elección.

La ayuda se recibió, primordialmente, de una persona acompañante y de la confianza del votante; aunque el INE admitió que hubo casos en los que los mismos funcionarios de casilla tuvieron que apoyar a las personas, sobre todo a las que padecen debilidad visual.

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El total de la población con que acudió a votar representó 1.04% del total de los votantes en la elección judicial.

En cuanto a las características de la población con algún tipo de discapacidad que acudió a votar, el informe muestra que 54% de las personas fueron mujeres y 45%, hombres. Además, el principal tipo de discapacidad reportado fue el motriz o físico, seguido de la discapacidad sensorial y luego la cognitiva.

El análisis también identificó como principal barrera para emitir el voto las dificultades visuales, así como necesidades relacionadas con la lectura de boletas, el llenado de documentación y el acceso físico a las casillas, es decir, la accesibilidad del lugar donde se colocaron las casillas.

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El INE admitió que hay retos y mejoras por enfrentar para garantizar un mejor acceso y facilidad del voto para las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que a partir de este análisis se mejorará el diseño y la operación de próximas elecciones.

“El INE establece en el informe líneas de acción orientadas a mejorar el diseño del formato, fortalecer la capacitación del funcionariado de casilla y analizar la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a garantizar condiciones de accesibilidad, autonomía e inclusión en el ejercicio del voto”, señala el informe.

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aov

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