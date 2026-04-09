Abren debate en redes sobre lupus; especialista la considera enfermedad discapacitante

Ante la conclusión de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como consejeros electorales de Instituto Nacional Electoral (INE), arrancó el proceso con el fin de ocupar dichos cargos.

De entre los más de 300 aspirantes, Alejandra Tello Mendoza, quien es Jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, que forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se registró como persona con discapacidad al padecer lupus.

A través de redes sociales como X, comenzó el debate acerca de si, al sufrir esta enfermedad y ocupar una cuota, se desplazaría a otras candidatas mejor evaluadas. "Independientemente de que podamos solidarizarnos con su padecimiento, lo verdaderamente relevante es determinar si eso es una 'discapacidad'", fue uno de los comentarios.

Ante lo anterior, EL UNIVERSAL charló con la Dra. Donají Domínguez Zúñiga, quien es egresada y Maestra en Medicina Molecular de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), y fundadora de la asociación civil Fundación Proayuda Lupus Morelos.

Donají Domínguez Zúñiga, presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos. Foto: Facebook @LUPUSMORELOS

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Donají Domínguez Zúñiga, egresada y Maestra en Medicina Molecular de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), es fundadora de la asociación civil Fundación Proayuda Lupus Morelos, la cual impulsa la Ley Lupus, que reconoce los derechos de la gente que sufre dicha enfermedad, la cual afecta su calidad de vida, y busca eliminar la discriminación.

"Como es una enfermedad muy heterogénea, la cuestión de la discapacidad depende de cada cuadro y de qué afección tengan los pacientes, pero sí se puede tornar en enfermedad discapacitante", afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ella explica que el lupus es una enfermedad autoinmune, en otras palabras, el sistema inmunológico crea una respuesta contra los órganos propios, a causa de la generación de autoanticuerpos, produciendo una inflamación crónica y existen tres clases:

Lupus eritematoso sistémico (Tipo más común, reumatológico y degenerativo)

Lupus discoide (Afecta a la piel)

Lupus inducido por medicamentos

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Entre los elementos que pueden contribuir a esto último es la alteración a la movilidad, secundaria a la artritis, el daño pulmonar, la insuficiencia cardiaca y renal, y la fatiga. "Al ser una enfermedad muy invisible, los pacientes pueden parecer no tener una discapacidad. Lo ideal es que se tenga una evaluación médica, particularmente de un reumatólogo".

Ley Lupus y Autoinmunes

El pasado 18 de marzo, el Congreso de Morelos aprobó la Ley Lupus, la cual reconoce los derechos de la gente que sufre dicha enfermedad, que afecta su calidad de vida, y otras autoinmunes, garantiza el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos, y ejecuta acciones contra la discriminación.

Antes fue aprobada por unanimidad en Puebla el 15 de septiembre de 2025. Había sido impulsada por el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu) y la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Gordillo.

Aprobación de la Ley Lupus en el Congreso de Morelos, el pasado 18 de marzo de 2026. Foto: Facebook @andreagordillov

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Domínguez Zúñiga fue diagnosticada a los 17 años de edad y, a partir de entonces, lleva 20 años luchando contra el lupus, cuyo día mundial es conmemorado cada 10 de mayo. "En mi caso ha sido muy difícil. Estudié Medicina porque quería saber más acerca de lo que era el lupus. Hace siete años tuve un derrame cerebral, perdí la movilidad y sensibilidad de la pierna derecha. En algún momento tuve falla renal, pero se pudo revertir, no hubo necesidad de diálisis", declaró.

Según el Registro Mexicano de Lupus, a cargo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México y en 2023 había dos mil pacientes con lupus. Las entidades con la mayor cantidad de casos son Ciudad de México (Cdmx), Estado de México (Edomex), Morelos y Querétaro.

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¿Quién es Alejandra Tello Mendoza?

Martha Alejandra Tello Mendoza es Jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, la cual forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Actualmente cursa el doctorado en filosofía política en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2015 fue diagnosticada con lupus. “Mi situación médica me ha hecho entender qué significa ser una persona en situación de vulnerabilidad”, comentó a través de su cuenta de X en septiembre de 2023.

¿Qué hacen los consejeros electorales del INE?

A lado de consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos componen el Consejo General del INE, el cual está dedicado a checar el cumplimiento de las leyes electorales.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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Conjuntamente, cuentan con casi 40 atribuciones, según la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, entre las que destacan:

Elaborar reglamentos internos con el fin de que el Instituto Nacional Electoral se desarrolle correctamente

Monitorear las acciones de los partidos políticos a partir de la legislación electoral

Registrar nuevas organizaciones políticas

Definir el gasto límite de precampañas y campañas electorales de aspirantes a algún cargo de elección popular

de aspirantes a algún cargo de elección popular Designar y remover a iguales de Organismo Públicos Locales (OPL)

El pasado lunes 6 de abril, los 369 candidatos acudieron a la Cámara de Diputados para aplicar un examen de conocimientos, conformado por 100 preguntas de opción múltiple. De esta cifra, 185 candidaturas pasarán a la próxima etapa: Evaluación de idoneidad, a celebrarse del 10 al 12 de abril.

Después el Comité Técnico de Evaluación hará entrevistas del 14 al 16 de abril. Luego se armarán quintetas a cada uno de los puestos y enviarán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Los perfiles finalistas se someterán a consideración del pleno y deberán ser aprobados por dos terceras partes. Con información de Antonio López y Enrique Gómez.

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