El pleno de la Cámara de Diputados se ocupó este lunes, pero no de legisladores, sino de aspirantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes presentaron un examen de conocimientos como parte del proceso para renovar tres cargos en dicho órgano.

Fueron 369 candidatos los que llegaron al recinto legislativo de San Lázaro desde las 9 de la mañana, a pesar de que el cuestionario estaba programado a las 10.

Ingresaron en medio de un fuerte operativo de seguridad implementado por elementos de resguardo de la Cámara Baja, quienes pusieron vallas metálicas para cerrar el paso a medios de comunicación.

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Quienes aprueben el examen serán sujetos de una evaluación de idoneidad, la cual se realizará del 10 al 12 de abril. Foto: Especial

El examen constó de 100 preguntas de opción múltiple y cada participante tuvo un plazo de dos horas para concluirlo.

El primero fue Hidalgo Victoria Maldonado, de Yucatán, quien en los últimos 30 años ha trabajado en el sector electoral con experiencia en el IFE e INE.

“Yo creo que me fue muy bien, el examen no fue en computadoras sino en hojas, y yo terminé en un poquito más de una hora. Venía el tema electoral, teoría política, gubernamental, derechos humanos, constitucional y perspectiva de género. Creo que estuvo bastante equilibrado en sus temas”, explicó.

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Para los participantes, quienes sustituyan a las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, así como al consejero Jaime Rivera, deben ser perfiles autónomos, imparciales y cercanos a la ciudadanía.

“Desde mi perspectiva personal tiene que llegar una persona capacitada, que tenga compromiso con la sociedad, con la democracia y con las instituciones. En este tipo de organismos públicos quien llegue debe tener una visión democrática, y que no tenga una filiación o una orientación política particularmente”, consideró Luis Cardoso, empleado del Tribunal Electoral, quien llegó al examen desde el estado de Guanajuato.

José Natividad Méndez Mares explicó que además de trabajar como consejero electoral en San Luis Potosí es docente de nivel medio superior, por lo que de llegar al cargo buscará fortalecer la visión democrática en los jóvenes de México.

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“Los perfiles que lleguen al Consejo General del Instituto Nacional Electoral deben tener experiencia en este ámbito, pero en mi experiencia personal yo soy docente y también he fungido como consejero electoral distrital; entonces, fusionaría mi actividad académica con la cuestión de formar ciudadanía. Mi ámbito son los adolescentes de 15 a 18 años; entonces, crear en ellos una conciencia ciudadana y formar en ellos esa visión democrática que necesita el país”, indicó.

Afif Sánchez ha sido servidor público desde hace más de 15 años, particularmente en el ámbito electoral. En entrevista con medios, el funcionario jalisciense sostuvo que la principal labor de los nuevos consejeros electorales del INE debe centrarse en fortalecer la confianza ciudadana.

“Me parece que la gente que llegue al cargo debe ser gente con mucha capacidad técnica, y debemos de trabajar en reforzar y en construir una mejor confianza desde la ciudadanía con todas las instituciones de gobierno. Quien llegue también debe ser una persona con calidad moral y humana para que pueda construir esta confianza”, aseveró.

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Cecilia Calderón Ortega fue otra de las participantes. Actualmente trabaja en el INE como directora de Seguridad y Control Informático. Al término del examen, consideró que el perfil de los próximos consejeros “debe estar orientado a resultados” y deben alinearse a la austeridad.

“Tienen que tener un perfil que esté orientado a resultados, que esté alineado a los cambios estructurales que vienen con la nueva reforma electoral y que tenga el conocimiento técnico especializado para ser consejero. Creo también que los nuevos consejeros deben alinearse a la austeridad porque tenemos un reto muy importante en términos de austeridad”, sentenció.

Les desean éxito

Después del examen, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, les deseó éxito a los aspirantes e hizo votos por que haya transparencia en los resultados.

“Les deseo el mayor de los éxitos. Es un proceso importante que ojalá sea el más transparente posible y el que pueda definir a los mejores aspirantes. Pasarán a la próxima etapa la mitad de los aspirantes que tengan el mejor promedio y estoy absolutamente convencida de que estamos ante un gran reto institucional. La Cámara de Diputados debe darle a México a los mejores para integrar el Consejo General de INE.

“Es una obligación legal, pero también es una obligación ética más allá de partidos y de colores”, concluyó López Rabadán.

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Proceso

Serán 185 las personas que pasen a la próxima etapa, quienes serán sujetos de una evaluación de idoneidad, la cual se realizará del 10 al 12 de abril.

Después de eso habrá otro periodo de entrevistas por parte del comité, del 14 al 16 de abril, y a partir de esa fecha el Comité de Evaluación dispondrá de cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Junta de Coordinación Política.

Tras la remisión de las quintetas el 20 de abril, los perfiles finalistas se someterán a consideración del pleno y deberán ser aprobados por dos terceras partes.

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