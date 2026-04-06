Este lunes, los 369 aspirantes a ocupar una de las tres vacantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) presentarán un examen de conocimientos en el pleno de la Cámara de Diputados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que dicho test de conocimientos técnicos en materia electoral será presencial y, debido a que hay cerca de 400 aspirantes, se acordó que se ocupen las curules de la Cámara Baja.

“Es un examen de conocimientos que, según la convocatoria, se realizará en la Cámara de Diputados. La Jucopo les dio todas las facilidades, una de ellas es que puedan hacer el examen en el pleno, debido a que son 300 y tantos, y los únicos que saben el número que quedará es el Comité de Evaluación. Nos pidieron para que sea más fácil y más vigilado, por eso ayudamos para que el examen se realice en el pleno”, explicó.

Monreal Ávila recordó que, tras el examen, el Comité de Evaluación iniciará con un nuevo periodo, ahora de calificación del test. Quienes lo aprueben serán sujetos de una evaluación de idoneidad, a realizarse del 10 al 12 de abril.

“Después de eso habrá otro periodo de entrevistas por parte del comité, del 14 al 16 de abril. Se llevarán a cabo con los mejor calificados de las pruebas anteriores”, indicó.

El también coordinador de Morena en San Lázaro puntualizó que después del 16 abril el Comité de Evaluación tendrá cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Junta de Coordinación Política, el 20 de abril.

Sobre la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), detalló que “ya se dio cumplimiento”.

“Se dio cumplimiento, la convocatoria se amplía para todos aquellos que no pudieron entrar, se dieron 48 horas para todos esos casos y se publicó en la Gaceta, es el medio de difusión, se publica para que tenga efectos y es el comité el que tiene que revisar todos esos casos”, expuso.

La sentencia establece que en cada una de las tres quintetas se incluya a una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, se estableció que aquellas personas que se autoadscriban pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad debieron informar, durante el 1 y 2 de abril, tal pertenencia al Comité Técnico de Evaluación mediante la remisión de un escrito.

Ricardo Monreal insistió en que no habrá dados cargados y aseguró que quienes sustituyan a las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, así como al consejero Jaime Rivera (quienes concluyen en cargo el 4 de mayo), serán perfiles probos.

“Yo tengo mucha confianza en el profesionalismo y en la probidad de los integrantes de este cuerpo colegiado que es el Comité de Evaluación. Ellos son los únicos que han estado al frente de todo el proceso y tengo confianza en que van a elegir a las mejores y los mejores de este proceso de selección”, concluyó.

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