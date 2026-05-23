Lima.- El sacerdote español Jordi Bertormeu, comisario del Vaticano encargado de investigar y reparar los abusos cometidos por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), pidió perdón a las comunidades afectadas por esta organización religiosa y junto a los cardenales peruanos se arrodilló ante las víctimas en una misa.

"Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado acá, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y los sentimos de verdad, discúlpennos”, dijo Bertomeu en la Iglesia de Catacaos, distrito ubicado en el norte de Perú, donde la organización religiosa fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari cometió distintos tipos de abusos.

Bertomeu, designado para esta misión por el papa Francisco y ratificado por León XIV, ofició una misa junto a los cardenales peruanos Carlos Castillo y Pedro Barreto, en compañía de las víctimas de la organización religiosa, y en la que también intervinieron representantes políticos y sociedad civil.

Iglesia católica de Perú celebró una misa de desagravio con las comunidades campesinas que integran el pueblo de Tallán. Foto: Vatican News

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc