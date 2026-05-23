Este viernes, durante la transmisión de Televisa del partido amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Ghana, el exentrenador y actual comentarista, Ricardo La Volpe, fue víctima de burlas en redes sociales y de sus compañeros al 'promocionar' el 'Viernes Botanero' de TV Azteca durante el partido.

La rivalidad entre las dos televisoras más importantes de México no se vive con la misma intensidad que hace algún tiempo atrás, pero sí mantienen cierta distancia y evitan mencionar a los productos o figuras más importantes de la otra empresa. Sin embargo, al exentrenador del Tri se le escapó mencionar el 'Viernes Botanero', como TV Azteca "bautizó" a los partidos de los viernes en la Liga MX.

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Al minuto 59 del segundo tiempo, David Faitelson le dijo a Fernando Guerrero "tranquilo Cantante, tú sigue disfrutando tu viernes" y en ese momento La Volpe respondió "botanero", lo que provocó las risas de todos los presentes en la transmisión de Televisa.

Primero, todos gritaron "noooo" y después, entre risas, Faitelson agregó un "sácate de aquí, ¿lo sacas tú o lo saco yo, Vaca?". Las bromas continuaron y el conductor de Televisa dijo: "Calienta, Piojo, calienta", mientras Vaca concluyó con un: "La Volpe ya nos clavó".

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