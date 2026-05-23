Un juez vinculó a proceso a Christopher “N” por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una pareja que viajaba en motoneta por la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 29 de marzo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que las víctimas fueron interceptadas por Christopher y otro sujeto, quienes habrían realizado disparos con arma de fuego en su contra, para luego escapar.

Posteriormente, el hombre que viajaba en la motoneta pidió ayuda a través de un botón de auxilio del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

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Sin embargo, luego de ser llevados a un hospital, la mujer perdió la vida mientras que su acompañante sobrevivió.

Mediante las indagatorias, un agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación del imputado en el ataque.

Tras solicitar y obtener de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Christopher, fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación de la FGJ, en la alcaldía Azcapotzalco, el pasado 21 de mayo.

En la audiencia inicial, llevada a cabo ese mismo día, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Christopher llevará su proceso en prisión, asimismo se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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