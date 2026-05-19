A 23 días de que arranque el Mundial de Futbol en la Ciudad de México, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se reunió con la cónsul general de Estados Unidos, Sarah Duffy, para dialogar sobre temas de seguridad y turismo.

Durante el encuentro, ambas intercambiaron información sobre las acciones que desempeñan en sus respectivos ámbitos de atención. Además, acordaron concretar reuniones posteriores para abordar temas como la presencia de estadounidenses en la ciudad durante la justa mundialista.

En tanto, Rojo de la Vega subrayó que lidera una alcaldía segura y que cuenta con la infraestructura hotelera necesaria, así como la actividad económica, oferta cultural y gastronómica suficiente.

Rojo de la Vega subrayó que lidera una alcaldía segura. | Foto: Especial.

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“Cuauhtémoc será la ventana de México ante el mundo. Aquí van a dormir, pasear, comer y convivir miles de visitantes, por eso estamos trabajando para recibirlos con una alcaldía más ordenada, más segura y con mejores espacios públicos”, expresó.

En ese sentido, la funcionaria también destacó que la demarcación tiene el corredor gastronómico más importante de América Latina con más de 66 mil unidades económicas y 39 mercados públicos con alrededor de 15 mil locatarios.

Indicó que implementó una estrategia de seguridad para los turistas y que mantiene una coordinación permanente con autoridades capitalinas y federales, sobre todo en zonas de alta influencia como las colonias Roma, Condesa y Juárez.

La cónsul Sarah Duffy destacó la importancia de mantener coordinación permanente con autoridades locales. | Foto: Especial.

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Además, Rojo de la Vega indicó que se recuperaron espacios públicos con luminaria, videovigilancia y atención territorial.

“Cuando se trata de seguridad de las familias, no existen colores partidistas ni intereses políticos. Lo importante es construir mejores condiciones para quienes viven y visitan esta ciudad”, concluyó.

Por su parte, la cónsul Sarah Duffy destacó la importancia de mantener coordinación permanente con autoridades locales ante la presencia cotidiana de ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México y particularmente en la Cuauhtémoc.

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JACL/cr