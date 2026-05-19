La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención en Tlaxcala de Renat “N”, alias “El Daza”, identificado por autoridades capitalinas como presunto líder de la célula delictiva UJ40, grupo señalado por investigaciones oficiales de operar actividades de extorsión y cobro de piso en zonas comerciales del Centro Histórico y Tepito, además de mantener presuntos vínculos con la organización criminal La Unión Tepito.

De acuerdo con reportes de seguridad e investigaciones ministeriales previas, “El Daza” ha sido ubicado por autoridades como uno de los presuntos operadores que habrían consolidado influencia en esquemas de intimidación a comerciantes, principalmente mediante amenazas, cobros ilegales y presión económica a locatarios en corredores comerciales de alta afluencia.

La célula UJ40 es investigada por su posible participación en actividades de extorsión, narcomenudeo y control territorial en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad.

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Según la indagatoria, personas presuntamente ligadas a esta estructura entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a los alias “El Daza” o “El Daza de la U”, utilizadas para intimidar a comerciantes y exigir pagos bajo amenazas.

La fiscalía capitalina detalló que la carpeta de investigación integró entrevistas, análisis de información, evidencia digital y trabajos de seguimiento técnico que permitieron establecer la probable participación de Renat “N” en la coordinación de estas actividades, presuntamente ejecutadas por personas bajo su mando.

Con base en esos datos, un juez de control libró una orden de aprehensión por asociación delictuosa agravada.

Tras trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron al imputado en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde presuntamente permanecía resguardado y operaba parte de su estructura. La captura se concretó el 19 de mayo en coordinación con autoridades de Tlaxcala.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

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