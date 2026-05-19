Un sujeto señalado de haber atacado a una mujer con un arma blanca en calles de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo. Madero, fue capturado por policías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que tras darse a conocer en redes sociales un video donde aparece un sujeto encapuchado agrediendo a una mujer, policías incrementaron los recorridos y vigilancias, además de entrevistarse con vecinos de la zona para tratar de identificar el sospechoso.

Fue durante un patrullaje en el cruce de las calles Buenavista y Quito, que los uniformados ubicaron a un hombre que coincidía con las características del agresor.

Al sospechoso se le encontraron seis bolsas con marihuana y un cuchillo de unos 20 centímetros de largo. Foto. Especial

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Tras una revisión, al sospechoso se le encontraron seis bolsas con marihuana y un cuchillo de unos 20 centímetros de largo.

El sujeto de 31 años de edad ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

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