La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente sobre el arroyo vehicular, junto a la acera, en la Cuarta Cerrada del Chiquihuite, a la altura del número 33, entre Avenida Chiquihuite.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente en la Cuarta Cerrada del Chiquihuite. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes confirmaron la presencia del hombre, que se encontraba cubierto parcialmente con una sábana en la cabeza y sin responder a estímulos.

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Paramédicos del ERUM realizaron la valoración correspondiente y diagnosticaron ausencia de signos vitales en un hombre de entre 60 y 70 años de edad.

Al lugar llegaron peritos de la fiscalía capitalina para determinar la causa de la muerte. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Tras la confirmación del deceso, policías capitalinos acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una sábana azul, mientras se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente. Al lugar llegaron peritos de la fiscalía capitalina para determinar la causa de la muerte.

Detienen a dos presuntos implicados

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de ser señaladas como posibles implicadas en el hallazgo de un hombre sin vida abandonado en calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán.

Como parte de las indagatorias, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte realizaron la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona y detectaron un vehículo blanco que presuntamente llegó al sitio y, minutos después, abandonó el lugar a alta velocidad.

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Dos personas fueron detenidas por elementos SSC, luego de ser señaladas como posibles implicadas en el hallazgo de un hombre sin vida en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Especial

Con apoyo de un cerco virtual, el automóvil fue localizado más tarde en calles de la colonia Zona Escolar, en la misma demarcación. Policías capitalinos interceptaron a sus ocupantes y les realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los uniformados aseguraron 40 bolsas con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Además, el vehículo coincidía con las características observadas en las cámaras de seguridad.

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Por estos hechos, un hombre de 41 años y una mujer de 40 años fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible relación con la muerte de la víctima.

vr/cr