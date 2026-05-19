La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dio a conocer que realiza trabajos de reparación complementaria a una fuga de agua localizada en la cuarta derivación del Acuaférico de Topilejo, en la alcaldía Xochimilco.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que “con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la red hidráulica y resolver la situación en el menor tiempo posible”, la Secretaría desplegó una cuadrilla de refuerzo.

Actualmente, el personal realiza maniobras en superficie que incluyen el descenso de equipo especializado, cableado y estructuras de acceso seguro.

El siguiente paso consistirá en realizar la soldadura definitiva de la cubierta de la derivación, la cual inició una vez que descendió el flujo de agua al interior del túnel; esto no causa interrupción del suministro de agua a la población, precisó la dependencia.

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La reparación no causa interrupción del suministro de agua a la población. | Foto: Especial.

La Segiagua, a cargo de José Mario Esparza, recordó a la población que, para cualquier reporte o solicitud de apoyo en el suministro a través de pipas de agua potable gratuitas, se pueden comunicar a la Línea H2O (*426) las 24 horas del día.

La fuga de este martes ocurre apenas cuatro días después de que las autoridades informaron sobre la reparación de otra fuga que tuvo lugar en San Francisco Tlalnepantla, en la misma demarcación.

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JACL/cr