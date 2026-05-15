El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza destacó la implementación de operativos para el reordenamiento de la vía pública y mejoramiento urbano en puntos estratégicos de la demarcación, como la Calzada de Tlalpan en ambos sentidos, de cara a la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar en junio próximo.

Durante su comparecencia ante diputadas y diputados del Congreso de la CDMX, el edil afirmó que aunque es muy poco tiempo el que queda para la justa deportiva, se ha hecho reordenamiento en los siguientes puntos: en las inmediaciones del Hospital 20 de Noviembre, en la calle de Parroquia, en inmediaciones del WTC, en la Plaza de Toros, Plaza Manacar y Ciudad de Los Deportes.

“Regular los establecimientos mercantiles y el comercio en nuestra alcaldía es prioridad para mejorar las condiciones de vida y la integridad personal de las vecinas y los vecinos”, dijo.

El alcalde destacó que la Benito Juárez “es y seguirá siendo” la alcaldía más segura de la Ciudad de México, pues recalcó que de acuerdo con cifras del INEGI, la percepción de seguridad aumentó. Foto: Especial

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Resaltó que hay “un sinfín” de puntos en los que se retiró comercio ambulante que no tenía permiso. Destacó también Avenida Universidad, Eje Central, Eje 6, Eje 4, Eje 5 y Xola.

De acuerdo con una presentación que proyectó durante su intervención, se han realizado 2 mil 120 recorridos, en los que se han retirado 40 puestos fijos, 455 semifijos y 2 mil 733 enseres de la vía pública.

En materia de seguridad, el alcalde destacó que la Benito Juárez “es y seguirá siendo” la alcaldía más segura de la Ciudad de México, pues recalcó que, de acuerdo con cifras del INEGI, la percepción de seguridad aumentó cuatro puntos respecto a abril de 2025, pues pasó de 79.6 a 83.6.

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