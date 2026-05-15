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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé después del mediodía, con cielo mayormente despejado para este viernes 15 de mayo en la Ciudad de México.

Habrá condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, especialmente en el sur de la ciudad.

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Se esperan temperaturas altas en el norte, centro y oriente de la ciudad, entre las 13:00 de la tarde y 18:00 horas. Además, se encuentra activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para esta tarde en las siguientes demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de hasta 30° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Se pronostican vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

afcl

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