Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, revirtió el recorte del ciclo escolar que había anunciado, mismo que preveía concluir el 5 de junio argumentando la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la ola de calor que azota al país; sin embargo, ¿cuáles han sido las temperaturas máximas registradas en México durante los últimos años?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde abril el país enfrenta una onda de calor que se intensificará durante mayo y junio con temperaturas que alcanzarán los 30 a los 35 grados y una sensación térmica de 33 a 34 grados en la Ciudad de México.

En 2025, las temperaturas máximas registraron 28 grados en abril; 28.3 en mayo; 24.1 en junio; y 24.5 en julio. Mientras tanto, en 2024, se reportaron 28.4 en abril; 31.1 en mayo; 32.8 en junio; y 24.7 en julio.

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En 2023, alcanzaron los 26.2 grados en abril; 26.6 en mayo; 28.9 en junio; y 25.5 en julio. En tanto, en 2022, las temperaturas fueron 27.3 en abril; 29.1 en mayo; 25.1 en junio; y 25.6 en julio.

En 2021, se registraron 28.3 grados en abril; 27.1 en mayo; 24.2 en junio; y 25.3 en julio; mientras que, en 2020, las temperaturas registraron 28.4 en abril; 27.3 en mayo; 26.5 en junio; y 26.1 en julio.

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