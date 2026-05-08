La decisión de adelantar un mes el cierre del ciclo escolar en México desató críticas de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades estatales de llevar de forma silenciosa a las familias, y particularmente a las mujeres, una carga adicional de cuidados, organización y gastos.

A través de un posicionamiento, dicha organización advirtió que reducir el tiempo efectivo de clases no es una medida administrativa menor, sino una decisión con profundas consecuencias sociales, educativas y económicas para millones de hogares.

“Cuando el Estado se retira y la escuela deja de estar, el costo invisible recae sobre las mujeres”, comentó.

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La Red cuestionó quién cuidará a niñas, niños y adolescentes durante el mes extra sin clases y quién absorberá las labores de cuidado que antes cubría la escuela. La respuesta, afirmaron, vuelve a ser la misma: madres, abuelas, hermanas, tías, maestras y cuidadoras.

Sostuvo que muchas mujeres tendrán que reorganizar horarios, pedir permisos laborales, dejar de percibir ingresos o enfrentar mayores dificultades con el fin de conciliar trabajo y familia.

Además, calificaron como contradictorio que esta decisión ocurra en un momento en el que México tiene por primera vez una presidenta mujer y 13 mujeres al frente de gobiernos estatales, bajo el discurso político de que “es tiempo de mujeres”.

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En el documento, dirigieron cuestionamientos directos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las gobernadoras del país:

“¿Dónde estuvo la mirada de género al tomar esta decisión? ¿Quién evaluó el impacto en las madres trabajadoras? ¿Quién pensó en las mujeres que viven al día y no tienen redes de apoyo?”.

De igual manera alertaron que la reducción del calendario escolar llega en uno de los momentos más delicados para la educación mexicana, al disminuir aún más el tiempo efectivo de aprendizaje para estudiantes que ya enfrentan rezagos académicos.

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La Red de Mujeres Unidas por la Educación sostuvo que México “no necesita menos escuela”, sino más acompañamiento, más aprendizaje y políticas públicas que entiendan la relación directa entre educación y sistema de cuidados.

“Gobernar con perspectiva de género no consiste únicamente en nombrar mujeres en cargos públicos. Consiste en tomar decisiones que no profundicen las desigualdades que las mujeres viven todos los días”, concluyó.

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dft