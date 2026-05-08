Recortan un mes de clases; 90 días de vacaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó, junto con autoridades educativas estatales, adelantar al próximo 5 de junio la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 en todo el país, bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026. Con esto, de acuerdo con especialistas, los alumnos tendrán sólo 157 días efectivos de clases y tres meses de vacaciones de verano.

La decisión, aprobada por unanimidad entre las 32 autoridades educativas del país, implica modificar el calendario para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior, recortando varias semanas de actividades escolares respecto al calendario originalmente previsto.

Como parte del acuerdo, el Consejo Técnico Escolar programado para el 29 de mayo se reprogramó para el 8 de junio; las labores administrativas concluirán el 12 de junio y el regreso de docentes y comunidad escolar para actividades de preparación será el 10 de agosto.

Lee también Senado alista ley para regular uso de inteligencia artificial en México; busca evitar violencia digital contra menores

Además, la SEP informó que se implementarán dos semanas oficiales de “fortalecimiento de aprendizaje”, del 17 al 28 de agosto, para reforzar conocimientos y atender rezagos académicos, mientras que el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 se fijó para el 31 de agosto.

La dependencia federal aseguró que la medida permitirá cumplir con el plan y programas de estudio, además de responder a solicitudes planteadas por al menos 10 entidades federativas y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El anuncio desató críticas de especialistas y padres de familia, quienes advirtieron que el recorte exhibe prioridades equivocadas en un momento en que el sistema educativo mexicano enfrenta una severa crisis de aprendizaje.

Lee también Así se ve el nuevo calendario de la SEP; autoridades suman 2 semanas de regularización

Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, calificó la decisión como “francamente preocupante”, y sostuvo que evidencia que la autoridad educativa colocó al Mundial de Futbol por encima del aprendizaje de niños y adolescentes.

Agregó que la medida contrasta con lo que ocurre en otros países vinculados al Mundial 2026, como Canadá, donde las provincias mantendrán sus calendarios escolares.

A las críticas se sumó la organización civil Mexicanos Primero, que alertó que México podría concluir el ciclo escolar 2025-2026 con apenas 157 días efectivos de clases, muy por debajo del promedio de 186 días que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lee también Padres y especialistas rechazan recorte al ciclo escolar; “la educación no puede sacrificarse por un evento deportivo”

La agrupación advirtió que el recorte de casi un mes de actividades escolares podría profundizar el rezago educativo y ampliar las desigualdades, particularmente entre estudiantes en situación de pobreza, violencia o exclusión.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) acusó a la SEP de sacrificar la educación por un evento deportivo.

Calificó el ajuste como “un grave error” y advirtió que reducir entre cinco y siete semanas de clases agravará aún más el rezago educativo en el país. “La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo”, reclamó.