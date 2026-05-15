La Paz.— Baja California Sur comenzó ya a resentir apagones con el aumento de temperaturas previo al verano, que afectaron a por lo menos 20 colonias de La Paz y Los Cabos.

Las interrupciones en el suministro ocurrieron durante la noche del miércoles, entre las 21:00 y 22:00 horas y, según reportes de vecinos, en algunos sectores el servicio tardó alrededor de dos horas en restablecerse.

Entre las colonias afectadas en La Paz se reportaron Tabachines, La Fuente, Progreso, Jericó, Valle del Mezquite, Indeco y Fidepaz; mientras que en Los Cabos hubo afectaciones en Monterreal, Zacatal, Altavista, Pablo L. Martínez, Santa Rita, Vista Hermosa, Cangrejos, entre otras.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este jueves que la interrupción afectó alrededor de 5% de usuarios en ambos municipios, pero no detalló las causas de la falla.