La alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México busca romper un récord con el mural futbolero más grande del mundo, todo ello de cara al inicio de la justa deportiva el próximo 11 de junio.

Se trata de una pieza ubicada sobre la Avenida Centenario y que supera los 200 metros cuadrados; además, fue realizada durante 90 días por artistas mexicanos utilizando la técnica del pincel y la pintura acrílica. Sin embargo, será evaluada hasta el 24 de mayo por el Guinness World Récords.

En la obra está plasmado un pequeño recorrido histórico sobre el deporte, desde referencia al juego de pelota mesoamericano hasta el nacimiento del fútbol y su llegada a México.

GAM busca romper récord con mural mundialista. Foto: especial

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En la pintura también aparecen símbolos nacionales y escenarios emblemáticos de la Ciudad de México como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de la Guadalupe y, desde luego, el Estadio Banorte, antes llamado Azteca.

Durante la presentación en el Ágora Elena Poniatowska, el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano, dijo que acciones como estas son para fortalecer el ámbito cultural en su demarcación. “Estamos haciendo del norte de la ciudad el corazón cultural de esta ciudad”, expresó.

Cabe destacar que en este mural participaron artistas mexicanos encabezados por el maestro Carlos Alberto Badillo Cruz, junto con José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez Ventura y Christian Zúñiga Lazcano.

GAM busca romper récord con mural mundialista. Foto: especial

Por su parte, Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Récord Guinness, indicó que este tipo de proyectos no solo buscan imponer marcas internacionales, sino fortalecer la identidad colectiva y preservar historias que nacen desde las comunidades.

mahc/LL