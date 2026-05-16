Cuautitlán Izcalli, Méx.- No habrá construcción de casas ni de centro comercial en las inmediaciones del Lago de Guadalupe y las obras que vecinos han visto, corresponden a la construcción de una planta potabilizadora del proyecto de saneamiento de la presa.

Autoridades de la Comisión Nacional del Agua y del gobierno municipal realizaron un recorrido de reunión y seguimiento donde informaron a vecinos sobre el proyecto que, una vez concluido, permitirá abastecer de agua al Valle de México.

En un recorrido de reunión y seguimiento entre autoridades del gobierno municipal y de la Conagua, se informó a la población que es falso que se vayan a desarrollar casas o un centro comercial, precisando que se trata de una planta para la potabilización del agua.

Autoridades del gobierno municipal y de la Conagua informaron a la población que es falso que se vayan a desarrollar casas o un centro comercial. Foto: Especial

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“Durante el encuentro, se reiteró que este proyecto tiene fines exclusivamente ambientales e hidráulicos, y no está relacionado con desarrollos inmobiliarios o habitacionales”, dijo el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a través de un video difundido en sus redes sociales.

Roberto Capuano es el encargado de las obras de potabilización y saneamiento de la Presa Lago de Guadalupe, quien respondió a preguntas de vecinos, puntualizando que no habrá desarrollos inmobiliarios ni casas en esa zona.

Estuvo acompañado de funcionarios del gobierno del Estado de México, por el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios y representantes del Consejo de Participación Ciudadana del fraccionamiento Bosques del Lago y detalló que la idea es limpiar el lago para que deje de recibir drenaje de la zona, tratar el agua y regresar al río.

Roberto Capuano explicó a los vecinos y autoridades municipales que el caudal de la Presa Lago de Guadalupe mitigará el impacto de las crisis hídricas del Cutzamala. Foto: Especial

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“La gente que vive al lado del lago va a tener un lago limpísimo. El lago cuando deje de recibir drenaje, pues va a ser pura agua de lluvia y eso va a ser muy bueno porque va a ser agua bien limpia. Y la gente de la zona de Cuautitlán Izcalli se va a beneficiar del hecho de que esta planta potabilizadora va a dejar una muy buena cantidad de agua en el municipio, en beneficio de la población local”, dijo Capuano.

Roberto Capuano explicó a los vecinos y autoridades municipales que el caudal de la Presa Lago de Guadalupe mitigará el impacto de las crisis hídricas del Cutzamala. Y estiman que la planta potabilizadora tendrá capacidad para poder generar entre 2 mil y 3 mil litros por segundo de agua limpia.

vr