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Un hombre murió al exterior del bar "Foro 1869", ubicado en la colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de una riña que comenzó al interior del establecimiento.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) tomó conocimiento de la pelea entre varios hombres y una mujer que convivían dentro del bar, la cual continuó al exterior.
De acuerdo a los primeros reportes, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a otro hombre en varias ocasiones.
Tras lo anterior la víctima quedó en la banqueta de avenida Insurgentes, casi esquina con Ricardo Castro, mientras que los involucrados huyeron del lugar.
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Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y tras una revisión certificaron que el desconocido ya no contaba con signos vitales.
La SSC informó que policías resguardaron el lugar y dieron aviso a un agente del Ministerio Público para canalizar los servicios periciales.
Además de que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar para identificar y localizar a los responsables.
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afcl
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