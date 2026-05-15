Cuautitlán Izcalli, Méx- Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y policías municipales de Cuautitlán Izcalli detuvieron a 4 personas, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos y quienes quedaron registrados en video luego de robar un taxi de aplicación.

La FGJEM informó que los hoy detenidos, identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”, abordaron el taxi por aplicación en Cuautitlán Izcalli y despojaron al conductor en el municipio de Teoloyucan.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, las dos mujeres y los dos hombres solicitaron el servicio de manera digital el pasado 10 de mayo simulando ser usuarios.

Lee también Alcaldía Coyoacán se declara lista para recibir el Mundial; edil destaca acciones en seguridad y urbanidad

Durante el viaje, uno de los masculinos que viajaba en la parte posterior del automóvil sacó una arma de fuego y amenazó al conductor, mientras que el otro sujeto y las dos mujeres le quitaron sus pertenencias y después fue obligado a bajarse para después huir con el vehículo.

Estos hechos quedaron videograbados por una cámara instalada dentro de la unidad, video que fue difundido en redes sociales, el cual se viralizó y ese mismo día, el vehículo fue recuperado en el municipio de Tultepec, ya que contaba con GPS.

Detenidos pertenecen al grupo de "Los Morris"

Al comenzar con la investigación del caso, la Fiscalía mexiquense identificó a los posibles ladrones y fue el pasado 13 de mayo cuando arrestaron a Andrea Yobana “N” y Virginia “N”, luego de ubicar su zona de operación en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Y a Eduardo “N” detuvieron por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Lee también Vinculan a proceso a mujer por muerte de su hijo en Ecatepec; el menor habría sido golpeado por su madre y su pareja sentimental

Y para el 14 de mayo, también en Cuautitlán Izcalli, policías municipales aprehendieron en flagrancia a Daniel Alberto “N”, mismo que al momento de su detención portaba diversas dosis de narcótico.

Los detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo autodenominado “Los Morris”, que está relacionado al robo de vehículo con violencia en los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec, agregó la FGJEM.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial y fueron ingresados a un centro penitenciario de la zona, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr