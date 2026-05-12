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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un hombre que viajaba a bordo de un vehículo fue asesinado por disparos de arma de fuego, luego de ser interceptado por sujetos en motocicleta.
Los hechos se registraron en la calle Rancho la Presa del fraccionamiento San Antonio, alrededor de las 10:30 de la mañana de este martes.
La víctima circulaba en un automóvil compacto de color blanco cuando ocurrió el asesinato.
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La Comisaría General de Seguridad Ciudadana del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que atendieron un reporte ciudadano, donde localizaron a una persona sin signos vitales al interior de un vehículo.
“Primeros reportes apuntan a que se trató de un ataque directo”, puntualizó el gobierno de Cuautitlán Izcalli y agregó que se implementaron los protocolos correspondientes de actuación policial.
La zona fue acordonada para que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realicen las diligencias correspondientes.
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vr/cr
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