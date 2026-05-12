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Tlalnepantla, Méx.- Un juez vinculó a proceso a , alias “El Lobito”, y Valentín “N”, presuntos integrantes del grupo criminal , investigados por su probable participación en el delito de secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (), ambos sujetos habrían privado de la libertad a una persona en marzo de este año en la colonia Satélite, en el municipio de Naucalpan, para exigirle dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales.

Las investigaciones señalan que los imputados acudieron a un comercio informal donde se encontraba la víctima y, tras identificarse como integrantes de “Los Julios”, le exigieron una cuota semanal bajo amenazas.

Tras la denuncia, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes y obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas el pasado 4 de mayo. Foto: Especial
Tras la denuncia, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes y obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas el pasado 4 de mayo. Foto: Especial

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Según la carpeta de investigación, luego de que la víctima se negó a entregar dinero, fue obligada a subir a un vehículo, donde presuntamente la amenazaron con un arma de fuego y le exigieron efectivo para liberarla.

Tras la denuncia, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes y obtuvo órdenes de aprehensión contra Alexis Ricardo “N” y Valentín “N”, mismas que fueron cumplimentadas el pasado 4 de mayo.

Ambos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez que determinó vincularlos a proceso, además de imponerles prisión preventiva justificada y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Autoridades relacionan a Alexis Ricardo “N” con el homicidio de cuatro integrantes de una familia en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial
Autoridades relacionan a Alexis Ricardo “N” con el homicidio de cuatro integrantes de una familia en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial

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La Fiscalía estatal informó que Alexis Ricardo “N” es investigado además por su probable participación en otros delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y secuestro en agravio de comerciantes, transportistas y constructores.

Asimismo, las autoridades lo relacionan con el homicidio de cuatro integrantes de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

vr/cr

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