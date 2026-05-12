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Naucalpan, Méx. – Trabajadores del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan continúan los trabajos de limpieza en los ríos Hondo y Los Remedios, así como en diversas vialidades, tras las lluvias registradas la noche del lunes.
Las labores incluyen el retiro de basura de los cauces y de lodo en calles afectadas, entre ellas 16 de Septiembre, Pastores, 10 de Abril, Calzada San Agustín, La Naranja y Las Armas.
Autoridades llamaron a la población a no tirar basura en calles y ríos para reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.
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Las precipitaciones del lunes provocaron el desbordamiento de los ríos Hondo y Los Remedios, con anegaciones de más de 20 centímetros en calles cercanas.
Al sitio acudieron trabajadores de OAPAS, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y elementos de Protección Civil estatal para realizar labores de atención.
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mahc/LL
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