En la industria de la belleza, donde todo promete resultados inmediatos, hay una idea que empieza a incomodar —y a redefinirlo todo—: sin planeta, no hay belleza.

Bajo ese concepto, Garnier llevó a cabo “Belleza por el planeta” en Boca de Tomates, Puerto Vallarta. Se trata de la cuarta edición de esta iniciativa en México, una jornada que ha ido creciendo año con año y que en esta ocasión reunió a creadores de contenido, voluntarios, autoridades y organizaciones ambientales con un objetivo claro: pasar del discurso a la acción.

Así fue la iniciativa de Garnier en Puerto Vallarta y lo que realmente se encontró. Foto: Abril Macias| El Universal

La primera impresión fue engañosa. La playa no parecía particularmente sucia. A simple vista, incluso podía sentirse limpia. Pero bastaron unos minutos para entender la realidad. Entre la arena comenzaron a aparecer residuos de todo tipo: unicel, latas, colillas de cigarro, alambres, metales e incluso restos de electrodomésticos.

Lo que parecía poco, terminó siendo muchísimo. Y ahí es donde la conversación cambia. Porque la basura no aparece sola. Está directamente ligada a nuestros hábitos de consumo. A lo que usamos todos los días. A lo que compramos… y desechamos.

Resto de unicel que se encontró en un manglar. Foto: Abril Macias| El Universal

En ese sentido, la iniciativa no solo se queda en la limpieza de playas. También conecta con una transformación más amplia dentro de la marca, que desde hace algunos años ha estructurado su estrategia en torno a compromisos claros de sustentabilidad.

Por un lado, está la evolución de sus fórmulas, donde la apuesta es integrar ingredientes de origen natural sin comprometer eficacia. Ejemplo de ello son líneas como Fructis Hair Food, que utiliza ingredientes de origen vegetal en fórmulas veganas, o sus icónicas aguas micelares, diseñadas para limpiar la piel sin necesidad de enjuague y con composiciones más simples.

Sus productos cuentan con la certificación Cruelty Free. Foto: Garnier

A la par, el empaque se ha vuelto parte central de la conversación. Productos como el agua micelar —uno de los más populares de la marca— ya incorporan plástico reciclado en sus envases, reflejando un esfuerzo por reducir el impacto desde el diseño.

Pero el enfoque no termina ahí. También hay una apuesta por el abastecimiento responsable de ingredientes, trabajando con comunidades y pequeños productores, así como por procesos industriales más conscientes: plantas que operan con energías renovables y buscan reducir su huella ambiental.

A esto se suma su certificación cruelty free en todo su portafolio, lo que garantiza que ninguno de sus productos es probado en animales, así como iniciativas concretas —como esta limpieza de playas— que buscan atender directamente una de las problemáticas más visibles: la contaminación por residuos. Porque hoy, elegir un shampoo, una mascarilla o un desmaquillante ya no es solo una decisión estética. También es ambiental.

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Latas, alambre, plástico. Foto: Abril Macias| El Universal

La limpieza en Boca de Tomates funciona entonces como una extensión de esa lógica. No es un acto aislado, sino una forma de visibilizar el impacto acumulado del consumo. En ediciones anteriores, estas jornadas han logrado recolectar toneladas de residuos en distintas playas del país, dejando claro que mucho de lo que termina en el mar alguna vez formó parte de la vida cotidiana.

Además, el ejercicio colectivo refuerza otro punto clave: la sustentabilidad no puede recaer en una sola parte. La participación de autoridades, organizaciones y distintos actores demuestra que el cambio real depende de la colaboración.

Garnier realiza limpieza de playas en Jalisco. Foto: Abril Macias| El Universal

En un momento donde lo “verde” se ha vuelto tendencia, la diferencia está en la coherencia. En lo que sucede más allá del empaque. En las decisiones que no siempre se ven, pero que terminan definiendo el impacto.

Porque al final, la belleza ya no solo se mide en resultados, sino en consecuencias. Y en ese nuevo estándar, la pregunta es inevitable: no es solo qué te pones en la piel, sino qué le cuesta al planeta.

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