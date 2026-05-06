Caso de gusano barrenador en CDMX: ¿cómo proteger a tu perro o gato de este parásito?; sigue estas recomendaciones

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Primer caso de gusano barrenador en CDMX enciende alertas; qué es, síntomas y cómo identificar las heridas

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La confirmación del primer caso de en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias.

El caso se detectó en un perro de raza dóberman que fue atendido en una clínica veterinaria en la alcaldía Tlalpan. El diagnóstico reveló larvas en la base de la oreja izquierda, una zona afectada tras una pelea previa.

Se registra el primer caso de gusano barrenador en CDMX. Foto: Pixabay y especial
Se registra el primer caso de gusano barrenador en CDMX. Foto: Pixabay y especial

Este tipo de infestación, conocida como miasis, ocurre cuando moscas depositan huevos en heridas abiertas. En cuestión de horas, las larvas pueden invadir el tejido, agravando rápidamente la lesión.

La situación es relevante porque, aunque el gusano barrenador suele asociarse con zonas rurales o ganado, su presencia en una ciudad como CDMX representa un foco de atención para autoridades y ciudadanos.

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¿Cómo proteger a tu perro o gato del gusano barrenador?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para proteger a las mascotas es necesario hacer una revisión de piel, orejas, patas, cola, hocico y orificios naturales, para detectar si no hay una herida, rasguño o irritación, ya que las moscas encargadas de depositar este parásito son capaces de localizar heridas incluso a distancia.

Debido a la propagación del gusano barrenador en más estados del país, Senasica importará todos los días del año pupas estériles desde Panamá. Foto: Especial
Debido a la propagación del gusano barrenador en más estados del país, Senasica importará todos los días del año pupas estériles desde Panamá. Foto: Especial

Otro punto que ayuda a prevenirlo es utilizar un repelente o antiparasitarios -ya sean tópicos u orales- para mantener alejadas a las moscas y larvas. Sin embargo, es fundamental consultar con un veterinario para elegir el tratamiento adecuado, especialmente en zonas donde existe mayor riesgo.

Además mantener un chequeo periódico con el veterinario, puede ayudar a detectar cualquier problema a tiempo y aplicar medidas preventivas.

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¿Qué hacer si tu mascota tiene una herida?

Ante cualquier lesión, lo más importante es actuar de inmediato, por lo que ante una herida, los dueños de un canino o michi deben:

  • Limpiar y cubrir la herida con productos veterinarios adecuados
  • Mantener la zona protegida hasta su completa cicatrización
  • Evitar que la mascota se lama o rasque
  • Utilizar collar isabelino si es necesario
¿Qué hacer si tu mascota tiene una herida? Esto se sabe. Foto: Canva
¿Qué hacer si tu mascota tiene una herida? Esto se sabe. Foto: Canva

¿Qué hacer si sospechas de gusano barrenador?

Si una mascota presenta signos de infestación, como mal olor, inflamación severa, tejido dañado y decaimiento o dolor evidente, lo más recomendable es no esperar y acudir de inmediato con un médico veterinario; así como mantener limpia el área afectada y evitar manipular la herida sin conocimiento.

También es importante reportar el caso a las autoridades sanitarias. El Senasica mantiene canales abiertos para recibir alertas, los cuales son los siguentes:

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