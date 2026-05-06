Primer Simulacro Nacional 2026 deja sustos y memes virales; usuarios reaccionan a la alerta sísmica

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Este 6 de mayo se llevó a cabo el , donde miles de personas participaron en el ensayo, con el fin de identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia.

En punto de las 11:00 horas se activó la alerta sísmica en los altavoces de la Ciudad de México, al igual que se activaron en los celulares.

El primer ensayo de este año no solo puso a prueba los protocolos de emergencia, también provocó una ola de reacciones en redes sociales.

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Mientras miles de personas evacuaban inmuebles y seguían las indicaciones de seguridad, otros aprovecharon el momento para compartir sus experiencias, anécdotas y, por supuesto, memes, por medio de X.

Algunos internautas se asustaron al escuchar el sonido de la alerta sísmica.

Otros más se preparan para retomar sus actividades tras el simulacro.

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Asimismo, un sector de trabajadores provocaron varios gritos en su oficina.

Aunado a ello, algunos tratan de dar las indicaciones lo mejor posible.

Finalmente, muchos comparten sus experiencias, al ver la “alerta máxima” en sus celulares.

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Foto: X
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