El pleno del Congreso de Veracruz, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, quienes son señalados de diversos delitos.

En dos votaciones distuntas, con 40 votos a favor de diputados de Morena y sus aliados y ocho en contra, el pleno alcanzó la mayoría calificada para dar luz verde al desafuero de ambos ediles que solicitó la Fiscalía General del Estado, ello con el fin de que puedan enfrentar las acusaciones legales en su contra.

Al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, las autoridades ministeriales lo vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Guzmán Ramírez; y al alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, se le señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.

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Congreso de Veracruz. Foto: Facebook @CongresoVeracruz

La decisión de los diputados no implicó emitir una culpabilidad en contra de los presidentes municipales, sino solo retirarles la inmunidad procesal para que enfrenten las acusaciones penales y un posible juicio.

A la sesión realizada a puerta cerrada, acudió el alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, quien aseguró que dará la cara, pues dijo ser inocente de las acusaciones que le hacen las autoridades ministeriales.

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La Fiscalía General del Estado lo señala de la desaparición forzada del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, un hecho ocurrido en mayo pasado.

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De acuerdo con la indagatoria, el munícipe presuntamente citó en su domicilio al hombre de negocios, a quien –según testigos- le presentaría a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvieron a ser vistas las víctimas; el alcalde y su defensa han negado los hechos.

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En tanto, al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez se le señala de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y asesinato de la comunicadora Roxana Ramírez.

La ahora exautoridad municipal ha negado cualquier participación en los hechos e incluso reveló que no conocía personalmente a la comunicadora asesinada.

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Los principales liderazgos estatales y nacionales de Movimiento Ciudadano han denunciado una persecución política en contra de sus autoridades municipales que ganaron las elecciones el año pasado.

Incluso recordaron que Morena ha venid presionandolos para que se sumen a la Cuarta Transformación.

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