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Este miércoles las Chivas hacen su debut en la Leagues Cup en Los Ángeles frente al LAFC.
Las Chivas se presentan esta noche en una nueva edición de la justa que enfrenta a equipos de la Liga MX y de la MLS, con la firme idea de ganarla, sin excusas y con el objetivo bien trazado desde que arrancó el semestre.
Antes del debut, Gabriel Milito confesó que “es demasiada grande la ilusión y el sueño por sacar estos partidos y cuando esto se impone lo demás queda de lado. Así lo sentimos todos. Si para nosotros todos los partidos son finales, en este torneo lo son aún más”.
A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.
LAFC vs Chivas: MINUTO A MINUTO
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