Universal Deportes | 05-08-26 | 20:07 |

Este miércoles las Chivas hacen su debut en la en Los Ángeles frente al LAFC.

Las Chivas se presentan esta noche en una nueva edición de la justa que enfrenta a equipos de la Liga MX y de la MLS, con la firme idea de ganarla, sin excusas y con el objetivo bien trazado desde que arrancó el semestre.

Antes del debut, Gabriel Milito confesó que “es demasiada grande la ilusión y el sueño por sacar estos partidos y cuando esto se impone lo demás queda de lado. Así lo sentimos todos. Si para nosotros todos los partidos son finales, en este torneo lo son aún más”.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

LAFC vs Chivas: MINUTO A MINUTO

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