Esta noche el Inter Miami debutó en la Leagues Cup y jugó el primero de sus tres partidos iniciales contra equipos de la Liga MX. Su víctima fue el Atlético de San Luis, a quien golearon (4-2) en una noche con doblete y una asistencia de Lionel Messi.

El partido fue suspendido durante unos minutos por culpa de una tormenta eléctrica, pero pudo terminar su desarrollo para sellar el primer triunfo de las Garzas en esta edición del torneo.

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ASÍ FUERON LOS GOLES DE LIONEL MESSI CONTRA EL ATLÉTICO DE SAN LUIS

San Luis sorprendió al Inter Miami al ponerse en ventaja primero en el partido gracias al gol de David Rodríguez; sin embargo, la alegría les duró poco. La Pulga empató el partido al minuto 11 con una exquisita definición de volea dentro del área.

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Después, Telasco Segovia anotó el 2-1 a favor del Inter Miami y antes de que termine el primer tiempo, el ocho veces ganador del Balón de Oro anotó su doblete.

Esta vez fue después de una gran jugada colectiva, que culminó el argentino con un remate sublime.

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SI CAPITÁN! Messi x2 😎💪 pic.twitter.com/ssqChmttZL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Micael dos Santos Silva aumentó la ventaja en el marcador con un gol de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Messi y liquidó el partido, aunque los potosinos vía Rafa Llorente descontaron.