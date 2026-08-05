El presidente chileno José Antonio Kast anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña.

"Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile", dijo Kast en un mensaje televisado.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) incluye una reforma constitucional para consagrar la seguridad como deber del Estado; también se amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y se adoptaría un régimen especial para los jefes del crimen organizado.

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En su mensaje, Kast dijo que ya se están viendo los resultados del plan impulsado por el Ministerio de Seguridad. Según él, "al 26 de julio, los homicidios bajaron 18.7%, 112 víctimas menos que hace un año. Los secuestros confirmados cayeron 45%. Los robos violentos disminuyeron en más de siete mil casos. Los ingresos irregulares por nuestras fronteras cayeron 86.5%. La violencia en la Macrozona Sur bajó 18.8%. Y la incautación de droga aumentó 60%".

Sin embargo, Kast dijo que ahora se busca dar un paso más allá. "Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas", advirtió.

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La agenda incluye más de 30 proyectos de ley. Kast dijo que espera sea aprobada antes de Navidad. El mandatario chileno busca que haya un "despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos". Justifico la extensión del plazo de flagrancia diciendo que eso dará a la policía "el tiempo que necesita para detener a los culpables".

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Los proyectos incluyen una ampliación de la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de personas que entraron al país de forma irregular.

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La agenda también busca blindar a carabineros, policías, gendarmes o integrantes de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas para que, al actuar en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no sean tratados "como si fueran el delincuente".

"Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer", afirmó el mandatario.

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