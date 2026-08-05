El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió su política arancelaria en un evento en Las Vegas, en las que dijo que México, entre otros países, se han aprovechado de EU.

"Hemos sido perjudicados por aranceles usados en nuestra contra durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos". Añadió que "Canadá es desagradable, lo son, amo a su gente , pero tiene un liderazgo desagradable y México, todos nos lo hicieron, pero ahora eso no funciona".

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Trump: "We've been screwed by tariffs used against us for years by China, Japan, South Korea, Germany, Mexico, by everybody. Canada. Canada is NASTY. I love the people. But their leadership is NASTY." pic.twitter.com/N0EVjWUsZi — TheBlaze (@theblaze) August 5, 2026

En el evento añadió que "los aranceles nos han hecho ricos" y recordó que su palabra favoritas es "aranceles".

Al asegurar que las plantas industriales están volviendo a EU, dijo: "Están regresando de Alemania, de Corea del Sur, de Japón, de Canadá y de México, de todas partes; están regresando porque, si no lo hacen, tienen que pagar aranceles masivos en la puerta"

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