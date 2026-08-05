Con un aumento del 8% en el Fondo General de Participaciones, Hidalgo, durante el primer semestre de 2026, ocupó el primer lugar a nivel nacional en crecimiento económico.

En el informe acerca de la situación de la economía, las finanzas públicas y la deuda pública, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión el pasado 30 de julio, se destaca a dicha entidad como uno de los ocho estados de México con resultados positivos en este ámbito.

Además, a lo largo de la administración del gobernador Julio Menchaca, en Hidalgo ha habido un crecimiento del 40 por ciento con referencia a los recursos relacionados al Fondo General de Participaciones.

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De acuerdo con dicho documento, los ingresos pasaron de 4 mil 916 millones de pesos en 2021 a 9 mil 636 millones de pesos en 2025. Destaca el aumento de la recaudación del Impuesto sobre la Nómina, que pasó de mil 426 millones de pesos (2021) a 2 mil 961 millones de pesos (2025).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reconocido esto último y ubicó al estado en el primer lugar nacional del Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria. Además del reconocimiento de las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody's Local y S&P Global.

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dft