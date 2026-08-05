Un nuevo episodio violento desató conmoción en redes sociales, luego de que el pasado 4 de agosto el influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo, al exterior de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

La ejecución ocurrió mientras el creador de contenido grababa un reto junto al streamer Alejandro Fierro, cuando fueron interrumpidos por dos sujetos en motocicleta que le dispararon a César, frente a su audiencia en internet.

Horas después de viralizarse los últimos momentos del sinaloense, usuarios en redes sociales, así como algunos medios nacionales, vincularon al joven de 25 años que fue asesinado con la también influencer Ana Gastélum, al compartir el mismo apellido. Por ello, ante la presión mediática, la youtuber negó estar relacionada con el caso.

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César Gastelum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Instagram

Influencer Ana Gastélum desmiente parentesco con César Gastélum

Ana Gastélum cuenta con más de 6 millones de seguidores en TikTok, además de ser conocida en Sinaloa por ser esposa de Kevin Castro, hermano de Markitos Toys, creador de contenido presuntamente vinculado a La Chapiza.

Ante la creciente insistencia de relacionar a la youtuber con César Gastélum, al compartir el mismo apellido y radicar en la misma ciudad, Ana Gastélum realizó una serie de publicaciones en Instagram desmintiendo algún parentesco con César Gastélum, además de lamentar el ataque hacia el influencer.

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“Mis condolencias para la familia del joven que se dice que era mi hermano, pero no era mi familiar. No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”, escribió.

Asimismo, señaló al creador de contenido Mauricio Riveroll, conocido como Maurg1 por compartir un video preguntando a la IA si Ana Gastélum y César Gastélum son hermanos, a lo que el asistente virtual respondió de manera afirmativa, aumentando la desinformación en el caso.

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La muerte del influencer César Gastelum sucedió mientras realizaba una transmisión en vivo para la plataforma Kick. Fotos: Redes Sociales

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