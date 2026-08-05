La noche de este martes se reportó el fallecimiento del creador digital sinaloense de 25 años César Gastélum, durante un ataque armado al exterior de una sucursal de KFC en el desarrollo urbano de Tres Ríos en Culiacán.

El influencer se encontraba realizando una transmisión en vivo para la plataforma de Kick, junto a dos de sus compañeros, cuando dos hombres en una motocicleta se estacionaron frente al creador digital y le dispararon a la cabeza para luego huir.

Gastélum se encontraba en la zona para realizar una dinámica para sus seguidores, para la que llevaba un uniforme naranja, similar a los de los repartidores de comida a domicilio. En YouTube, contaba con 16 mil 900 suscriptores.

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César Gastelum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Instagram

¿Qué dijo la creadora de contenido?

La creadora se enteró del fallecimiento del influencer mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok. Diversos usuarios en el chat le dijeron que buscará el canal de Kick de César. "No creo... ahorita lo voy a checar", mencionó en un tono de incredulidad mientras revisaba su celular.

Segundos más tarde, una de sus amigas le muestra el video donde se ve el momento exacto del ataque, el cual ha circulado en las últimas horas en internet. "Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata", soltó la influencer, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok.

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La Beba es una creadora de contenido originaria de Culiacán, popular en redes sociales por su contenido de humor, estilo de vida y videos de baile. A menudo colabora con otros creadores locales, simulando dinámicas de citas en pareja y bromas. En Instagram cuenta con más de 21 mil seguidores.

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⚠️🗣️”ME IBA A TEAER SERENATA MAÑANA”, Así reaccionó “La Beba” tras enterarse de que el influencer sinaloense, César Gastélum, había sido asesinado en Culiacán. La creadora de contenido había sido relacionada con el joven tras una serie de videos que hicieron juntos. pic.twitter.com/ichchzfEay — TM Noticias (@TmNoticiass) August 5, 2026

Recientemente ambos creadores habían publicado contenido juntos en sus redes, simulando citas románticas y encuentros cariñosos. La última publicación de César fue el pasado sábado 1 de agosto, en la que se ve la creadora "La Beba".

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"La verdadera cita fresa", escribió Gastélum. En el video ambos posan frente a la cámara, mientras La Beba lleva un vestido rojo y César un atuendo casual negro con sombrero. De fondo suena el tema "La Cita Fresita", de Arley Pérez y Grupo Aztteca.

Sin embargo, uno los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue la estrofa "Ya llevó rato portando el sombrero", ya que una de las principales líneas de investigación son sus publicaciones en redes, donde a menudo hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos".

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