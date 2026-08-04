Durante la primera semana de agosto, distintos puntos de la capital del país han sido afectados por las lluvias, provocando interrupciones viales, inundaciones y la caída de árboles en la CDMX.

En ese sentido, este 4 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes con posible caída de granizo durante la noche de este martes en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa. Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante ello, surgió la duda entre los capitalinos sobre la fecha en disminuirán las precipitaciones en el centro del país.

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Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

¿Cuándo dejará de llover en la CDMX?

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para este 2026 el pronóstico de ciclones tropicales indica la espera de 18 a 21 ciclones en el océano Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, por lo que se puede decir que será un año muy activo en el Pacífico y promedio en el Atlántico.

En ese sentido, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada oficial de ciclones tropicales y lluvias en el país inició durante el mes de mayo y según su pronóstico concluirá formalmente el próximo 30 de noviembre.

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Cabe mencionar que este periodo abarca tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico, lo que significa que los sistemas nubosos continuarán afectando el territorio nacional durante los siguientes meses, alcanzando sus picos de mayor intensidad en julio y agosto. Asimismo, el pronóstico puede cambiar dependiendo del sistema atmosférico.

Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectaciones en Tlalpan y otras alcaldías de la CDMX. | Foto: Osmar Alvarado.

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