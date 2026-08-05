La muerte del influencer César Gastélum quedó registrada en una transmisión en vivo que, minutos después del ataque, comenzó a difundirse en distintas plataformas y generó una fuerte reacción entre los usuarios.

El creador de contenido fue asesinado cuando participaba en una dinámica para redes sociales en Culiacán, Sinaloa.

César Gastelum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Instagram

¿Qué pasó con César Gastélum antes del ataque en Culiacán?

La noche del martes 4 de agosto, "Cesarín" -como era conocido- realizaba una transmisión en la plataforma Kick junto al influencer Alejandro Fierro y otro de sus acompañantes.

Como parte de una dinámica que ambos compartieron ese mismo día, decidieron convertirse por unas horas en repartidores de comida mediante una aplicación. El objetivo era aceptar pedidos y entregarlos personalmente mientras documentaban toda la experiencia para su audiencia.

Durante el recorrido, los tres se conectaron a Rappi con la intención de recibir su primera orden. Poco después apareció una notificación que los dirigía a un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken (KFC), ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

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¿Qué ocurrió en el restaurante antes del asesinato de César Gastélum?

En el video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, se observa a los creadores de contenido llegar al establecimiento para recoger el pedido asignado.

Al ingresar, una empleada les explicó que en ese momento no había tiras de pollo disponibles y que sería necesario esperar alrededor de diez minutos para completar la orden.

Fue entonces cuando Gastélum respondió con una frase que quedó registrada durante la transmisión. "Oiga, nos van a regañar, ¿qué podemos hacer ahí?", comentó.

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Ante la demora, el grupo decidió salir nuevamente al exterior para esperar el pedido.

Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum envía conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

Mientras permanecían afuera del restaurante conversando, el ambiente cambió cuando observaron pasar a dos jóvenes cerca del lugar.

Según se aprecia en el video, la presencia de esas personas despertó inquietud entre los influencers. Fue en ese momento cuando Fierro expresó una frase que también quedó grabada.

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"Esos chavalos me dan miedo", comentó, antes de recordar junto con otro de sus acompañantes, identificado como "Guajiro", un asalto que anteriormente habían sufrido cuando viajaban en un camión.

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La conversación continuó con un tono relajado e incluso bromearon sobre el tiempo que había tardado César en ponerse un pantalón porque, según comentaban, no le quedaba bien de las piernas.

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Minutos antes del stream de Cesar gastelum pic.twitter.com/e30Yq0DXu1 — ElAmirij1cx (@El_amiri095) August 5, 2026

Así quedaron registrados los últimos momentos de César Gastélum

Poco después, los mismos sujetos regresaron al lugar donde se encontraba el grupo.

De acuerdo con lo que muestra la transmisión, los hombres se acercaron mientras los creadores seguían conversando. Instantes después, uno de ellos disparó contra César en la cabeza. Ante ello, el influencer cayó al suelo y murió en ese sitio.

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