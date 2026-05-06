El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que se mantiene en coordinación con autoridades federales y participa en las acciones de coordinación interinstitucional y vigilancia epidemiológica ante el primer caso aislado de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) registrado en la capital del país.

En un comunicado, la administración capitalina precisó que “en el marco de una reunión de coordinación convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), autoridades federales y locales definieron acciones de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para la atención del caso”.

Indicó que el caso fue identificado oportunamente en un canino atendido en una clínica veterinaria ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde se detectó una herida con presencia de miasis severa.

Lee también Sedema participa en vigilancia epidemiológica por doberman con gusano barrenador; difundirán medidas preventivas

A partir de este hallazgo, las autoridades federales activaron los protocolos correspondientes de respuesta sanitaria y vigilancia epidemiológica.

“En coordinación con las autoridades federales competentes, la Sedema, a través de la DGCORENADR, coadyuva en acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales, con el objetivo de fortalecer el monitoreo sanitario y contribuir al seguimiento oportuno del caso”, señaló.

Como parte de la estrategia interinstitucional, detalló el Gobierno de la CDMX, se desarrollan acciones de investigación de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva dirigidas a clínicas veterinarias, personas productoras y población en general. Además, se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de actuar de manera oportuna y reforzar el monitoreo sanitario en territorio, y se mantiene coordinación con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, para fortalecer acciones preventivas.

mahc/LL