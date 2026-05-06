Por si no lo sabías, guardar maquillaje en el refrigerador, donde normalmente se conserva la comida, es de gran utilidad. Y es que ciertos productos necesitan guardarse en ambientes fríos por su fórmula.

¿No sabes cuáles son? Hoy te damos una lista para que comiences a ponerlo en práctica.

¿Para qué sirve refrigerar tus productos de maquillaje?

De acuerdo con la marca de cosméticos Asian Beauty Essentials, aunque puede parecer innecesario, refrigerar el maquillaje y ciertos productos de skincare ofrece muchos beneficios.

Por ejemplo, las temperaturas ayudan a retrasar la oxidación, un proceso que descompone los ingredientes activos de los cosméticos, lo que provoca cambios de color y reduce su efectividad.

De igual manera, los productos que contienen activos como vitaminas pueden volverse amarillentos y perder sus propiedades cuando no se conservan en frío. Así que mantenerlos refrigerados también ayuda a prolongar su vida útil.

Otra ventaja es que los deja con una sensación refrescante al aplicarlos, esto resulta satisfactorio en climas cálidos.

Usar maquillaje frío puede relajar tu piel en cimas calurosos . Foto: Freepik

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¿Qué productos de maquillaje sí deben refrigerarse?

Bases líquidas

Refrigerarlas ayuda a prolongar su duración y prevenir la separación de sus ingredientes, siempre que se mantenga bien cerrada.

Rubores líquidos

El frío puede hacer que la fórmula se sienta un poco más espesa o controlable al aplicarla, lo que ayuda a difuminar mejor. Te será de gran utilidad si tu cutis es graso.

Primer

Ya sea de cara o de ojos, el frío ayuda a reducir la inflamación. Te recomendamos refrigerar únicamente los que tienen consistencia de gel, puesto que los de fórmula pesada pueden endurecerse.

Tintas de labios

Al igual que el primer, las tintas de labios con fórmula líquida pueden conservarse en temperaturas bajas. Otro beneficio es que evita que se sequen rápidamente y desperdicies producto.

Sprays fijadores

Si vives en lugares con climas calurosos, éste consejo te encantará: no hay nada mejor que terminar tu maquillaje y sellarlo con una bruma refrescante.

Las bases son uno de los cosméticos que vale la pena refrigerar. Foto: Freepik

Si no te gusta tener el maquillaje junto a la comida, existen minirefrigeradores especiales para guardarlo.

¿Qué productos de maquillaje no deben refrigerarse?

Por otra parte, la marca dermatológica Neutrogena advierte que no todos los productos de maquillaje deben refrigerarse porque sus fórmulas pueden cambiar y dificultar la aplicación.

Uno de esos ejemplos son los rímels o máscaras de pestañas, puesto que el frío las seca aunque tengan base de aceite. Lo mismo sucede con los labiales en barra y líquidos.

Otro tipo de maquillaje que debe estar lejos del refrigerador son los productos en polvo, ya sean sombras, bases, rubores e iluminadores, puesto que tanto el frío como la humedad absorben agua, y eso los endurece.

Finalmente, los correctores, las pomadas de cejas y delineadores en crema se conservan mucho mejor en ambientes templados o cálidos. De esa manera su consistencia se sigue deslizando como mantequilla.

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