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Probablemente, es uno de los momentos favoritos de muchas personas, pues implica creatividad y hasta expresión personal. Sin embagro, esto no ocurre a la hora de remover todos los cosméticos.

Y es que, en la rutina, éste es un paso más laborioso, pues debe garantizar que el rostro quede libre de productos para evitar que los poros acumulen suciedad. Por eso, nunca debes ir a dormir con tu makeup en la cara.

Si quieres aprender a removerlo, en te compartimos una guía sencilla y rápida de ejecutar, sobre todo en esas noches que llegas cansada.

Remueve tu maquillaje de manera gentil para no lastimar tu piel. Foto: Pixabay
Remueve tu maquillaje de manera gentil para no lastimar tu piel. Foto: Pixabay

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¿Cómo desmaquillarte correctamente?

Aunque muchas personas lo consideran un proceso simple, desmaquillarse de manera inadecuada puede obstruir los poros, provocar irritaciones y acelerar el envejecimiento cutáneo.

Por lo anterior, es importante conocer las técnicas y productos adecuados para cada tipo de piel, así como seguir un orden que garantice una limpieza profunda sin dañar la barrera natural del rostro.

1. Limpieza con agua micelar

El agua micelar es un producto que incluso puede remover el a prueba de agua y, al mismo tiempo, es gentil con la piel. Para utilizarla, realiza lo siguiente:

  • Aplícala directamente con un pad de algodón en las áreas donde se acumula grasa, por ejemplo, zona T (frente, nariz y barbilla).
  • Después, moja un algodón con agua micelar y colócalo sobre tus ojos para que el rímel, sombras y delineador se "derritan". Esto evita que te frotes.
  • Por último, empapa otro algodón con agua micelar y pásalo por el resto de la cara.
No frotes tus ojos con el pad de algodón para protegerlos. Foto: Pixabay
No frotes tus ojos con el pad de algodón para protegerlos. Foto: Pixabay

2. Limpieza con jabón

Para este paso, necesitas utilizar un jabón compatible con tu cutis. De acuerdo con el blog de La Roche Posay, es preferible utilizar fórmulas en gel porque son hidratantes y la mayoría contiene ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas, ácido salicílico, niacinamida y aloe vera.

De esta manera, tu piel tendrá una limpieza más profunda: primero con el agua micelar y después con el jabón.

Realiza una doble limpieza con agua micelar y habón en gel. Foto: Pixabay
Realiza una doble limpieza con agua micelar y habón en gel. Foto: Pixabay

3. Tónico facial

Si bien este paso es opcional, puede sumar mucho a rutina. Usar un ayuda a restablecer el pH de la piel, cerrar los poros, hidratar y refrescar.

Va justo antes de otros productos más pesados como un sérum o crema hidratante.

El tónico reparará, calmará tu piel y equilibrará tu pH. Foto: Pixabay
El tónico reparará, calmará tu piel y equilibrará tu pH. Foto: Pixabay

4. Hidratación

Es el último paso y la clave para mantener una piel sana; luego de la exposición a los componentes de los mismos productos de limpieza, factores ambientales y los ingredientes de los cosméticos, hidratar previene la resequedad y fortalece la barrera cutánea.

Tal como lo indica La Roche Posay, una barrera cutánea sana es fundamental porque actúa como principal escudo ante bacterias y otros microorganismos, que comúnmente provocan brotes de acné.

Cada tipo de piel se beneficia de una fórmula específica hidratante, por ejemplo:

  • Piel seca: geles
  • Piel mixta: lociones y geles
  • Piel seca: cremas pesadas
  • Piel sensible: geles hipoalergénicos
Al terminar de desmaquillarte, hidrata tu piel. Foto: Pixabay
Al terminar de desmaquillarte, hidrata tu piel. Foto: Pixabay

¡Listo! Con sencillos pasos podrás retirar los restos de maquillaje y lucir una piel con un brillo natural.

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