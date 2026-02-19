El cuidado de la piel ganó relevancia los últimos años y despertó el interés en las personas en cómo mantenerla cuidada, evitar imperfecciones y resequedad, y cómo conseguir una piel radiante con aspecto hidratado.

Se tiene la creencia de que para conseguir una piel bonita se deben usar muchos productos de diferentes marcas y que costearlos debe salir caro, la realidad es diferente.

En ocasiones, menos es más, lo único que podría estar necesitando tu rostro es un jabón dermatológico específico para tu tipo de piel, una crema hidratante y bloqueador solar.

Claro, si quieres darle un plus a tu rutina de skincare puedes integrar la miel, ingrediente que le da muchos beneficios a tu cutis. Si quieres saber cómo incorporar la miel en tu ritual de cuidado diario y cuáles son sus beneficios, sigue con la lectura.

La miel es un ingrediente versátil. Foto: Unsplash

5 formas de usar la miel en tu rutina de skincare

Los apicultores de Miel Carlota afirman que la miel es un alimento beneficioso cosmetológicamente hablando, pues es un hidratante natural y aporta brillo.

Hidratante natural

Si sufres de resequedad en el rostro, opta por realizarte una mascarilla natural de pura miel, ya que funcionará como hidratante natural, antiinflamatorio y antioxidante. Solo necesitarás miel, agua y una toalla.

Esta mascarilla consiste en:

Aplicar una capa de miel hasta cubrir el rostro.

Dejar reposar por 15-20 minutos; pasado el tiempo, retira muy bien con agua tibia y jabón, seca con toquecitos suaves. Repite una vez a la semana.

La miel funciona como un hidratante natural, un antiinflamatorio y antioxidante. Foto: Unsplash

Mascarilla para labios

Con los cambios de temperatura, la piel es la primera en resentirlo, ante una temporada de frío es común que partes expuestas de nuestro cuerpo se resequen, como los labios.

Los labios se exponen a resequedad y descamación de la piel que suele molestar o doler, por eso, se recomienda utilizar la miel como un bálsamo natural. Para notar cambios debes:

Agregar una capa de miel pura en los labios.

Dejar actuar por unos minutos y retirar o, en su caso, la puedes aplicar toda la noche. Tus labios se suavizarán y ya no habrá más descamación de la piel.

Ante la resequedad en labios, se recomienda utilizar la miel como un bálsamo natural. Foto: Unsplash

Exfoliante de miel

Para hacer un exfoliante natural que se puede usar en el cuerpo o el rostro necesitarás miel y avena en cantidades iguales:

Una cucharada de miel.

Una cucharada de avena.

Revolver hasta que tengas una consistencia deseada.

Posteriormente, aplica la mezcla en el área que prefieras, haz movimientos circulares y enjuaga con agua tibia.

Ideal para los labios resecos o partes del cuerpo ásperas. Foto: Unsplash

Desmaquillante de miel

Este truco es recomendable para pieles muy sensibles que batallan al desmaquillarse. Aunque no lo creas, algunos desmaquillantes también pueden resecar la piel y esto hace que sea difícil retirar ciertos productos como el rímel. Ya no sufras más y lleva a cabo la creación de este desmaquillante:

Mezclar una cucharadita de miel con gotas de aceite de coco.

Aplicar en el rostro suavemente con un algodón remojado.

Retirar con agua tibia.

Además de facilitar quitar el maquillaje, ayuda a limpiar e hidratar profundamente.

Es recomendable para pieles muy sensibles que batallan al desmaquillarse. Foto: Unsplash

Mascarilla para el cabello

Aunque no es parte de tu rutina de skincare, el cabello es parte importante de nuestro aspecto y de nuestra autoestima, al igual que la piel y los labios, también sufre de sequedad por utilizar tintes y planchas o por bañarnos con agua muy caliente. Esta mascarilla le dará a tu cabello un aspecto sano.

Tendrás que ocupar pocos elementos:

Una cucharada de miel.

Dos cucharadas de tu acondicionar preferido.

Aplicar de medios a puntas.

Dejar actuar por 10 minutos y enjuaga muy bien

Este truco aportará mucho brillo e hidratación a tu pelo.

Mascarilla para el cabello ideal para dar brillo e hidratación. Foto: Unsplash

