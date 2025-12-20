El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel que se desarrolla cuando los poros se obstruyen por una combinación de sebo, células muertas y bacterias.

Puede presentarse en distintas etapas de la vida y manifestarse con puntos negros, espinillas o lesiones más profundas. Aunque existen tratamientos médicos eficaces, lo que toca nuestro rostro influye de forma decisiva en el empeoramiento del acné.

¿Qué remedios caseros no debes ponerte en la cara si tienes acné?

El uso de remedios caseros continúa siendo una práctica frecuente, impulsada por recomendaciones de redes sociales que se vuelven virales o por creencias populares. Sin embargo, de acuerdo con la Mayo Clinic, ingredientes como limón, vinagre, bicarbonato, sal o azúcar pueden resultar altamente agresivos para la piel con acné.

Según este blog, estos ingredientes alteran el pH cutáneo, debilitan la barrera protectora y favorecen la irritación, lo que incrementa la inflamación y el riesgo de hiperpigmentación posterior.

Los remedios caseros como el limón o el bicarbonato pueden alterar el pH de la piel. Foto: Freepik

Otros productos comúnmente aplicados sin supervisión médica, como pasta de dientes o ungüentos de uso corporal, pueden provocar quemaduras químicas leves, descamación excesiva y mayor sensibilidad al sol.

Incluso aceites considerados “naturales”, como el de coco, tienen una textura que facilita la obstrucción de los poros. De acuerdo con el blog de Nivea, estos remedios no solo carecen de respaldo científico para tratar el acné, sino que suelen empeorar su evolución a mediano plazo.

Leer también: Cómo preparar tu piel para este invierno 2025

¿Qué productos químicos o cosméticos pueden empeorar el acné?

No todos los productos químicos son perjudiciales, pero aquellos que no están formulados para el rostro representan un riesgo. El blog de Nivea advierte que las cremas corporales, maquillajes pesados y cosméticos con alto contenido graso tienden a ser comedogénicos, es decir, favorecen la obstrucción de los poros.

Asimismo, el uso de productos con alcohol en altas concentraciones puede resecar la piel de forma excesiva, provocando que las glándulas sebáceas produzcan más grasa como mecanismo de compensación.

Aplicar maquillaje pesado o no retirarlo antes de dormir puede desencadenar brotes. Foto: Freepik

El blog de Dermamurcia también alerta sobre el uso de esteroides tópicos, productos caducados y tintes capilares aplicados cerca del rostro, ya que pueden generar reacciones adversas, brotes persistentes y dermatitis.

Además, también existe el riesgo al no retirar el maquillaje antes de dormir y los productos capilares densos que entran en contacto con la frente, factores que contribuyen al llamado "acné cosmético".

¡Ya lo sabes! Acudir a un especialista en dermatología permite cuidar adecuadamente la piel con acné y mejorar su apariencia de forma segura.

Leer también: Para qué sirve aplicar bicarbonato de sodio y romero en las canas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters