El invierno se acerca y, con él, los cambios de temperatura, la resequedad y ese tono apagado que muchas notamos en la piel.

Por eso es la temporada perfecta para darle un respiro a tu cara y cuerpo, invertir en tratamientos que regeneren desde el interior y devolverle a tu piel la hidratación, firmeza y luminosidad que pierde con el frío.

Fuimos a Kioo Center a probar los tratamientos que tienen para ellas y para ellos y estas son nuestras recomendaciones para que te hagas este invierno y consientas a tu piel:

Tratamientos para la piel para mujeres:

Hipro: Es la alternativa no invasiva al lifting quirúrgico. Con ultrasonido focalizado, tensa la piel del rostro, cuello y escote, estimulando el colágeno desde la primera sesión. Ideal para contrarrestar la flacidez y redefinir el óvalo facial sin tiempo de recuperación.

PDRN de Salmón: Conocido como el elixir regenerador, hidrata profundamente y mejora la textura. Ideal para: combatir los efectos del clima seco como el de invierno; además aporta luminosidad y suaviza líneas finas.

Foto: Cortesía de Kioo Center

Sculptra: Un bioestimulador que activa tu propio colágeno para aportar volumen y firmeza de manera natural, ya sea en rostro o glúteos.

Endolyse: Con láser diodo, mejora la textura, los poros y las arrugas finas del rostro; en abdomen ayuda a tensar y esculpir la silueta.

Tratamientos para la piel para hombres:

Y porque ellos también merecen cuidarse, la medicina estética masculina suma opciones adaptadas a su piel y estructura facial con los siguientes tratamientos:

Sculptra: Ideal para recuperar volumen en pómulos y mandíbula.

Marcaje mandibular: Define el contorno con ácido hialurónico para un look más armónico.

Foto: Cortesía de Kioo Center

Láser CO₂: Renueva la piel, elimina manchas y cicatrices.

Células madre: Ideal para regenerar y prevenir el envejecimiento.

Bótox: Un clásico también para ellos, logrando un rostro relajado sin perder expresión.

Foto: Cortesía de Kioo Center

En Kioo Center, ubicado en la colonia Roma de la CDMX, también realizan un tratamiento para eliminar grasa que da los resultados de una liposucción pero sin realizar cirugía ni ser un procedimiento invasivo.

Con sus aparatos estéticos de gran avance tecnológico pueden reducir la grasa de la cara (papada, cachetes) o del cuerpo (abdomen, brazos, piernas y glúteos).

Este tratamiento promete convertirse no sólo en la innovación en Kioo Center, sino en todo el país, ya que a través de Dermo Health se puede adquirir la máquina con la que se realiza para que clínicas estéticas y dermatológicas ofrezcan la lipo sin bisturí.

El invierno es la época ideal para renovar, hidratar y preparar la piel antes de los meses más fríos. Estos tratamientos son aliados poderosos para mantener la piel del un cutis radiante, tersa y con vitalidad todo el año.