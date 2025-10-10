Realizar rituales para el cuidado de la piel no solo es una forma de consentirte, sino también una oportunidad para reconectar contigo misma durante el proceso.

Al respecto, las expertas en astrología explican que el momento del mes en que se llevan a cabo esos rituales pueden influir en su efectividad. Hoy en De Última te damos los días claves de octubre 2025.

Planifica tus rituales de belleza conforme el calendario lunas de octubre. Foto: Freepik

¿Cómo influye la Luna en el skincare?

Históricamente, según lo señala el sitio especializado en astrología The Good Trade, las personas han planificado sus vidas en torno a las fases de la Luna.

Por ejemplo, los antiguos egipcios realizaban rituales en una determinada fase para buscar claridad espiritual, mientras que los celtas aprovechaban la Luna Llena para festejar, rezar, bailar y conectar con su entorno.

Durante el otoño esta creencia se intensifica. Y es que tal estación es un periodo poderoso gracias a la energía del satélite porque “lleva el peso de la tranformación”.

Por eso se dice que la Luna también puede influir en la eficacia de los tratamientos de belleza. Mía Astral, creadora de contenido y astróloga, señala que este es el "mes de los eclipses", lo que nos invita a tomar decisiones y aceptar cambios importantes, mismos que se reflejan en la manera en que nos cuidamos.

Guiarte por las fases lunares puede favorecer a tu piel. Foto: Freepik

¿Qué días de octubre 2025 hacerte tratamientos faciales?

Tomando en cuenta la influencia de la Luna este mes, Mía Astral ha compartido las fechas clave para hacerte rituales de belleza. Así que apártalos en tu agenda para que los proveches.

Los días 18 y 19 de octubre se consideran ideales para tratamientos faciales, pues se encuentran muy cerca de la Luna Menguante. La piel también resentirá el acercamiento entre Marte y Mercurio, absorbiendo mejor los nutrientes de los productos que le pongas.

Además, una limpieza profunda (como un hidrafacial) puede ser altamente beneficiosa durante este periodo, sobre todo cuando se transita por los signos de Aries y Capricornio.

Finalmente, la Luna Menguante puede favorecer a la hidratación de las pieles secas )con sérums, mascarillas y geles), ello antes de comenzar el periodo de renovación lunar.

Mientras que el 21 de octubre, durante la Luna Nueva, se recomienda optar por tratamientos más suaves y evitar procedimientos agresivos como cirugías estéticas o extracción de puntos negros, ya que la piel suele estar más sensible.

Estos son los rituales de belleza que puedes hacer durante el mes de octubre. Foto: Freepik

Si buscas revitalizar tu piel, mirar el calendario lunar podría ser una gran herramienta para lograrlo. Relájate y disfruta la energía de este satélite para lucir más hermosa.

