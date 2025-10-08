El color marrón se ha posicionado como uno de los favoritos en la moda este año. Es sobrio y elegante, encaja perfectamente en estéticas minimalistas que se han mantenido en auge y en la tendencia boho que adquiere un esplendor único esta temporada.

La actriz Ludwika Paleta escogió el tono marrón chocolate como protagonista de dos outfits en su reciente viaje a París. Fue invitada a conocer de cerca la colección primavera-verano 2026 de Sandro en la Biblioteca Nacional de Francia durante la Semana de la Moda de París.

Ludwika Paleta en la presentación de la nueva colección de Sandro Paris. Foto: Especial. Instagram @ludwika_paleta (Kevin Corona)

Ludwika Paleta en total look marrón chocolate

Ludwika Paleta compartió algunas imágenes de su experiencia con esta marca en París. Luce un total look en tono marrón chocolate ideal para la temporada de otoño: pantalón de cintura alta con bota amplia y suéter de punto acanalado. La artista lleva este tipo de pantalones con zapatos de tacón negros.

Los looks unicolor son recomendados por asesores de imagen porque estilizan, es una apuesta ideal para quienes quieren sumar unos centímetros de más (visualmente), sin necesidad de usar tacones.

El total look marrón chocolate es perfecto para el otoño 2025. Foto: Instagram @ludwika_paleta (Kevin Corona)

Ludwika incorpora un elegante abrigo camel a su total look chocolate, una combinación de colores neutros perfecta.

Para la ocasión, llevó su cabello recogido en una coleta con el pelo peinado con raya en medio. En su maquillaje, resalta el tono naranja rojizo en los labios, tan otoñal como su atuendo.

El abrigo de Ludwika es una pieza atemporal ideal para lucir con otros tonos neutros. Foto: Especial. Instagram @ludwika_paleta (Kevin Corona)

El tono marrón chocolate con jeans y blazer

A través de postales de su paseo por la capital francesa, Ludwika Paleta se dejó ver por sus seguidores en redes sociales con otro outfit donde incluye el marrón chocolate. Es un look casual fácil de recrear.

La actriz luce unos jeans de pernera holgada con un suéter marrón chocolate y blazer café con hombreras pronunciadas. Su calzado también es de tonos tierra, se trata de unos botines de ante, infaltables en esta temporada.

Luce el marrón chocolate en tops, blusas y suéteres con tus jeans favoritos. Foto: Especial. Instagram @ludwika_paleta

¿Te gusta el color marrón?, ¿cómo lo incluyes en tus outfits de temporada?

