El otoño es la oportunidad perfecta para salir de lo común y experimentar con estilos de uñas que capten todas las miradas. Para que te animes, en De Última te compartimos cuáles son los colores qué serán tendencia en octubre.

5 colores de uñas para lucir en octubre de 2025

1. Uñas bronce

Los acabados metálicos se mantienen en tendencia durante la temporada. Este color dd uñas resulta ideal para formas cuadradas y almendradas cortas, ya que permite que el brillo luzca sin verse recargado.

Llevar un bronce metálico en la manicura aporta un aire festivo y que emula al color de las hojas de los árboles que se caen en la temporada estacional, ese efecto también funciona para una salida de día o de noche.

Estas uñas con acabado metálico aportan calidez, elegancia y son el complemento ideal para outfits otoñales. Foto: Etsy

Favorecen tanto a las uñas naturales como a las de acrílico.

naturales como a las de acrílico. Resaltan en tonos de piel cálidos y neutros.

Se pueden llevar con looks monocromáticos.

2. Uñas moradas con efecto aura

La tendencia aura, que juega con capas y reflejos, seguirá conquistando las tendencias de manicura. Al integrar degradados sutiles, estas uñas adquieren un efecto hipnótico que cambia con la luz.

Es un diseño que le va mejor a siluetas almendradas y cuadradas cortas, especialmente si se busca un acabado moderno y elegante.

Estas uñas son ideales para llevar un color elegante saliendo de la gama cálida. Foto: Etsy

3. Uñas miel con ojo de gato

Aunque inesperado en el otoño, este tono sorprende por su energía. Según la visión presentada en pasarelas como Prada FW25, este color logra un contraste interesante tanto en pieles claras como en las más oscuras.

Su versión más vibrante (un miel encendido con efecto de ojo de gato) se recomienda en uñas cortas y redondeadas, alternativa para quienes quieren un efecto vibrante sin renunciar a la sobriedad de la temporada.

El efecto ojo de gato en la manicura vuelve esta temporada combinado con un toque de miel. Foto: Etsy

4. Uñas animal print o cuadros

Los estampados de animales siguen vigentes esta temporada y se reinventan con patrones de cebra, leopardo, tigre, etcétera. Este estilo representativo de los años 90 se adapta tanto a uñas cuadradas cortas como a uñas medianas.

Son perfectas para complementar looks casuales, pero también rompen la rigidez de un outfit elegante con un detalle inesperado.

Los diseños de animal print reviven el espíritu retro de los 90 con un giro moderno y divertido. Foto: Etsy

5. Uñas francesas con cristales

La manicura francesa no se despide en el otoño y, por el contrario, gana dramatismo al incluir cristales y pequeños adornos que evocan el lado deslumbrante de la temporada con detalles en miniatura.

Resultan favorecedoras en uñas almendradas largas o cuadradas cortas, pues mantienen un equilibrio entre el glamour y un look discreto.

Una fusión entre el estilo atemporal y detalles chic para lucir en otoño. Foto: Instagram @gelishbyalo

Antes de elegir cualquiera de estos diseños en tu próxima visita al salón, es clave cuidar la salud de tus uñas. Según un artículo de la American Academy of Dermatology, limarlas con demasiada fuerza o de manera incorrecta puede debilitarlas, provocando quiebres y acortando la duración del esmaltado (ya sea gelish o acrílico).

Por otro lado, los expertos de L'Oréal Paris recomiendan mantener las manos y las cutículas bien hidratadas para prolongar la vida del esmalte y mantener su acabado por más tiempo.

¡Ya lo sabes! Esta temporada apuesta por los colores que rompen con el anaranjado, negro y morado del Halloween. ¿Te animas a probarlos en tus uñas?

