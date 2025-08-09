Uno de los colores más hermosos de la naturaleza es el verde, el cual nos conecta de inmediato con la vegetación y la vida. Puede transmitir calma y equilibrio, también está vinculado con la frescura y la salud. En tonos oscuros, transmite sobriedad y confianza.

En el universo del nail art, hay temporadas de diseños de uñas pistacho o matcha o menta… Pero en el verano de 2025 conviven todos: varios tonos de verde se pueden adaptar a diferentes gustos, estilos y ocasiones.

7 diseños de uñas verdes para despedir el verano 2025

Tono lima, efecto cromado

El verde lima es vibrante, luminoso y alegre, ideal para despedir el verano. En este diseño de uñas su brillo propio se acentúa con el efecto cromado en tendencia. En esta temporada, la fruta es un motivo en tendencia, así que no dudes en añadir su forma, además de su color.

Para despedir el verano, nada mejor que tonos vibrantes. Foto: Especial. Instagram @thenaillologist

Verde bosque

Un tono ideal para lucir en la transición del verano al otoño es el verde bosque, uno de los más oscuros y sofisticados de la paleta. La creadora de este diseño de uñas que incorpora diferentes tonos de verde, incluido también el olivo, justamente lo recomienda para ambas temporadas. Presenta diseños aura y gotas en 3D, un efecto muy visto este verano.

El efecto aura es uno de los favoritos de este año. Foto: Especial. Instagram @heygreatnails

Con detalles dorados 3D

Los detalles con formas orgánicas en 3D son el sello de muchas manicuras este año, tanto en dorado como en plateado. El color del oro luce muy bello en combinación con cualquier tipo de verde, así que no dudes en hacer esta combinación en tus uñas en agosto. En este diseño incorporaron perlitas, para exaltar el estilo “joya” de la manicura.

Las uñas con detalles de "joya" son modernas y elegantes. Foto: Especial. Instagram @lexi.loves.nails

Manicura francesa neón

La clásica manicura francesa se puede lucir en todos los colores. Si deseas llevar una dosis de tono neón pero de una manera elegante, luce unas 'french nails' (siempre son delicadas) cubriendo la punta de las uñas con un moderno verde neón. La nail artist de celebridades Queenie Nguyen añadió hermosas mariposas a su diseño.

Los tonos neón tienen una gran etapa cada verano. Foto: Especial. Instagram @nailartbyqueenie

Marble nails

Las ‘marble nails’, o uñas efecto mármol, tienen un gran auge en estos momentos. En este diseño de uñas destaca este acabado en tendencia en un tono oscuro de verde que se va degradando hasta culminar en un color blanco en la punta. El resultado evoca la deliciosa bebida “matcha”.

Las uñas efecto mármol en verde oscuro son ideales para el veranto, pero también para el otoño. Foto: Especial. Instagram @sansungnails

Uñas verdes con estrellas

Las estrellas son figuras favoritas del nail art este verano. Se suman como protagonistas de esta manicura que tiene lindos tonos de verdes medios, como el manzana y el menta. Además, incluye varias tendencias como aura nails, esmalte cromado y efecto 3D.

Mezcla varios tonos de verde en tu manicura. Foto: Especial. Instagram @bb.claws

Jade nails

La popular manicurista Zola Ganzorigt, quien está detrás de las uñas de Hailey Biber y Kylie Jenner, compartió hace poco un diseño de “jade nails”. Un verde suave con efecto “cat eye”, una tendencia que llegó para quedarse por su brillo sutil y elegante.

Si te gusta el verde, ¿qué esperas para llevarlo en tus uñas?

